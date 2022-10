Un groupe de femmes portant des combinaisons vert fluo attaque des adolescents dans le métro de New York

Une vidéo qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux montre un groupe de voleuses faisant du chahut à l’intérieur d’une rame de métro à New York. La vidéo a été téléchargée sur Reddit et montre environ six femmes vêtues de justaucorps vert fluo. Dans la vidéo, on peut voir ces femmes secouer un passager alors qu’elles en frappent un autre. “Un grand groupe de femmes en costume vert se battant avec 2 autres femmes dans le train N pour Astoria hier soir vers 2 heures du matin”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Selon les rapports du New York Post, le groupe de femmes a attaqué deux jeunes filles de 19 ans. La mère de l’une des victimes a qualifié le groupe de femmes de “Green Goblin Gang”. Elle a dit que sa fille et son amie avaient été attaquées par des « animaux complets ». Voici la vidéo :

La mère a ajouté que sa fille avait dit qu’elle avait été attaquée par des extraterrestres et qu’elle n’avait aucune idée de ce dont elle parlait. “C’est ainsi qu’elle a passé son 19e anniversaire. J’espère qu’ils obtiendront ce qu’ils méritent et plus encore parce que c’est

dégoûtant », a-t-elle déclaré.

La vidéo est devenue virale et a attiré l’attention des internautes. “La fille a été aidée à se relever par un autre costume vert, pour se faire claquer contre le mur par un autre costume vert quelques secondes plus tard”, a commenté un utilisateur de Reddit. Une autre personne a écrit: “Je pense que j’ai vu ces mêmes personnes à Hells Kitchen hier soir, j’ai demandé à quoi servaient les costumes et ils ont répondu” tournée des pubs extraterrestres “, donc je pense que cela explique le comportement ici.”

Pendant ce temps, plus tôt, vers neuf heures un samedi soir, les convives du bar et restaurant Cervejaria Alphaiate étaient en plein air en train de savourer leur repas lorsqu’ils ont été surpris et incités à quitter leur table par un groupe de personnes qui couraient droit vers eux. Les clients de la brasserie ont vu le groupe venir vers eux et ont bondi de leurs sièges, renversant tables et chaises alors qu’ils couraient dans la direction opposée.

Dans les images, on peut d’abord voir une femme faire du jogging devant la salle à manger en plein air du restaurant le long du trottoir. Elle est ensuite suivie par un homme promenant son chien, ce qui a poussé une autre femme à se lever de sa chaise et à demander à ses compagnons de faire de même. Suite à la fuite effrénée de la femme et de ses amis de la table, les autres clients du bar les ont immédiatement suivis, certains ont laissé leurs affaires derrière eux et en quelques secondes, le restaurant était presque vide.

Le serveur du restaurant peut également être vu dans la vidéo semblant perplexe avant de finalement fuir les joggeurs, qui auraient été pris pour des voleurs. Dans les dernières secondes de la séquence, un groupe de cinq hommes vêtus d’un équipement d’exercice fait du jogging près du restaurant. Le groupe qui s’est approché du restaurant et a surpris les clients s’est révélé plus tard être un groupe d’exercices CrossFit, et non un groupe de voleurs prévoyant de piller les clients et le bar, a rapporté le New York Post.

