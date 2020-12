Cependant, la pandémie a réduit la demande d’artisanat. L’Iran a 1,1 million de cas signalés de virus, avec 800 000 cas de guérison et plus de 51 000 décès – et les responsables reconnaissent que le bilan réel pourrait être beaucoup plus élevé. Pendant ce temps, les femmes dans le besoin devaient encore gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille.