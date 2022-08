Un groupe de fans de Manchester United appelle à un “investissement réel” au milieu des discussions sur la vente de Glazer

Facebook

Le Manchester United Supporters Trust (MUST) a déclaré que tout nouveau propriétaire doit être prêt à investir massivement pour restaurer son ancienne gloire au milieu des informations selon lesquelles la famille Glazer envisagerait de vendre le club.

Des sources ont confirmé à ESPN que le milliardaire britannique Jim Ratcliffe serait intéressé par l’achat de United, tandis que le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’un message sur Twitter dans lequel il prévoyait d’acheter le club faisait partie d’une “blague de longue date”.

Bloomberg a rapporté mercredi, la famille Glazer envisagerait de vendre une participation minoritaire.

United a connu un début de saison épouvantable sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag, perdant ses deux premiers matchs de Premier League, dont une défaite 4-0 contre Brentford samedi.

“La spéculation monte sur un potentiel changement de propriétaire ou de nouveaux investisseurs à Manchester United. Alors que les supporters ont appelé au changement, bien sûr, ce doit être le bon changement”, a-t-il ajouté. MUST a déclaré jeudi dans un communiqué sur Twitter.

“Tout nouveau propriétaire ou investisseur potentiel doit être attaché à la culture, à la philosophie et aux meilleures traditions du club. Ils doivent être prêts à investir pour redonner à United ses anciennes gloires, et cet investissement doit être de l’argent réel dépensé côté jeu. et le stade.”

Une nouvelle structure de propriété doit intégrer des supporters et inclure la propriété partagée par les fans, a ajouté le groupe.

United accueille Liverpool lundi alors que Ten Hag cherche à démarrer son mandat au club.