Un groupe de fans de l’Atletico Madrid demande au club d’exclure la signature de l’attaquant de Manchester United

Un groupe de supporters de l’Atletico Madrid a appelé le club à exclure la signature de Cristiano Ronaldo, affirmant que l’ancien attaquant du Real Madrid “représente l’antithèse” des valeurs de l’équipe.

L’Atletico a été désigné comme une destination potentielle alors que Ronaldo cherche à forcer une sortie de Manchester United, bien que le président du club Enrique Cerezo ait qualifié une telle décision de “pratiquement impossible” mardi.

– Marcotti: Pourquoi Ronaldo devrait quitter Man United et aller au Real Madrid (encore)

– La Liga sur ESPN+ : Diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Ronaldo, 37 ans, a eu une relation conflictuelle avec l’Atletico et les fans du club dans le passé, passant neuf ans à jouer pour les rivaux de la ville, le Real, et marquant un certain nombre de buts cruciaux contre l’Atletico, y compris lors de la finale de la Ligue des champions 2014.

“Compte tenu de la possibilité de signer Cristiano Ronaldo, s’il s’agit de plus qu’une simple rumeur sans aucun fondement, nous exprimons notre rejet absolu de son hypothétique adhésion à notre club”, a déclaré l’Union internationale des fan clubs de l’Atletico (Union Internacional de Peñas Atletico de Madrid) a déclaré dans un déclaration.

“Le joueur susmentionné représente l’antithèse des valeurs qui caractérisent notre Atleti, telles que l’effort, la générosité, la modestie et l’humilité de ceux qui veulent défendre nos valeurs.

Cristiano Ronaldo s’est entretenu mardi avec Manchester United. Glyn KIRK / AFP

“Même dans le cas hypothétique très improbable où un joueur en forte baisse comme Cristiano Ronaldo pourrait nous garantir un trophée, nous n’accepterions pas sa signature. Le sentiment de faire partie de notre sentiment Atletico n’est pas à sa portée, malheureusement pour lui, et en tant que tel, il ne pourrait jamais recevoir notre affection ou notre reconnaissance.

“En tant que tel, nous demandons au club de rejeter son éventuelle signature, si elle a effectivement été envisagée à tout moment.”

Ronaldo s’est entretenu mardi avec United sur le terrain d’entraînement du club de Premier League, après avoir été autorisé à manquer la tournée de pré-saison de son club en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles.

Des sources ont déclaré à ESPN que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or avait déposé une demande de transfert, déclarant son désir de jouer au football en Ligue des champions cette saison.

L’Atletico a été lié à un déménagement, bien que les finances du club et les limites de dépenses de l’équipe de LaLiga rendraient la signature de l’attaquant portugais extrêmement complexe.

Chelsea et le Bayern Munich ont également été présentés comme des options pour Ronaldo, mais des sources ont déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci que Chelsea s’était exclu de la course à sa signature, tandis que le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a déclaré que le signer ne « cadrerait pas avec notre philosophie ». .