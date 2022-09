La Football Supporters’ Association veut que les supporters soient remboursés

La Football Supporters ‘Association (FSA) en Angleterre a lancé des appels pour que les fans qui ont été laissés de côté en raison du report des matchs de football après la mort de la reine Elizabeth II soient remboursés.

Samedi, alors que les matchs du niveau local à la Premier League étaient annulés, le président de la FSA, Malcolm Clarke, a fait pression sur les compagnies ferroviaires et les autorités du football anglais pour s’assurer que les supporters qui devaient se rendre aux matchs ce week-end ne finissent pas par perdre. financièrement en raison de la décision de suspendre l’action du week-end par respect pour le monarque de 96 ans.

“Il y a une grande question à propos des remboursements, des billets de train à l’avance qui ont été réservés pour les matchs à l’extérieur et tout ça”, dit Clarke.

“Nous nous attendrions certainement à ce que l’industrie ferroviaire et les autorités du football voient cela avec beaucoup de sympathie. Ce n’est pas le bon moment pour demander aux fans de dépenser de l’argent pour des choses qui ne se produisent pas”, a-t-il ajouté. il ajouta.

La reine était une marraine de l’instance dirigeante du football anglais, la Football Association (FA), qui a décidé d’abandonner les matchs malgré d’autres sports tels que le cricket, le golf et le rugby, mais avec des hommages avant le début du jeu.

Pourtant, selon la FSA et d’autres tels que les anciens internationaux anglais Gary Neville et Peter Crouch, les fans de football et les joueurs auraient pu encore rendre hommage si les matches avaient eu lieu.

“Nous pensons que le football est à son meilleur lorsqu’il rassemble les gens à des moments d’une grande importance nationale – que ce soit des moments de joie ou des moments de deuil”, la FSA a expliqué vendredi:

“Notre point de vue, que nous avons partagé avec les autorités du football, est que la plupart des supporters auraient aimé assister à des matchs ce week-end et rendre hommage à la reine aux côtés de leurs collègues supporters.

“Des brassards noirs, des silences observés, l’hymne national, un groupe royal jouant, etc. devant des millions de personnes dans le monde qui regardent ? N’est-ce pas un meilleur adieu ?” a posé Crouch sur Twitter, comme l’a déclaré Neville : “Le sport peut démontrer mieux que quiconque le respect que mérite la reine.”

Lorsqu’on lui a demandé si les manifestations de respect manifestées lors du test de cricket de l’Ovale pour l’Angleterre contre l’Afrique du Sud et le championnat PGA à Wentworth soutenaient le point de vue de la FSA, Clarke a répondu: “Nous pensons qu’il y avait d’autres façons de rendre hommage qui auraient en fait été plus significatives que de simplement tout annuler, en particulier avec des choses comme le football pour enfants.”

Comme les funérailles de la reine Elizabeth sont prévues pour le lundi 19 septembre, il est actuellement difficile de savoir si la série de matchs de football du week-end prochain sera également annulée ou gravement affectée.