Un groupe de démocrates condamne Ilhan Omar pour avoir comparé Israël au Hamas et suggère qu’elle a des « préjugés profondément enracinés » – The Right Scoop

Un groupe de seulement douze démocrates de la Chambre a publié hier soir une déclaration condamnant Ilhan Omar pour avoir comparé Israël au Hamas, suggérant qu’elle a un préjugé profondément ancré et qu’elle couvre des groupes terroristes :

Ils écrivent:

Assimiler les États-Unis et Israël au Hamas et aux talibans est aussi offensant que malavisé. Ignorer les différences entre les démocraties régies par l’état de droit et les organisations méprisables qui se livrent au terrorisme, au mieux, discrédite l’argument voulu et au pire reflète des préjugés profondément enracinés.

Les États-Unis et Israël sont imparfaits et, comme toutes les démocraties, méritent parfois la critique, mais les fausses équivalences couvrent les groupes terroristes. Nous exhortons la députée Omar à clarifier ses propos en plaçant les États-Unis et Israël dans la même catégorie que le Hamas et les talibans.