Un groupe de défense du droit de vote des Latinos demande une enquête après la perquisition des maisons par les autorités du Texas

AUSTIN, Texas — Un groupe de défense du droit de vote des Latinos a appelé lundi à une enquête fédérale après que ses bénévoles ont déclaré que les autorités du Texas avaient perquisitionné leurs domiciles et saisi des téléphones et des ordinateurs dans le cadre d’une enquête menée par le procureur général républicain de l’État sur des allégations de fraude électorale.

Aucune accusation n’a été portée contre les cibles des perquisitions qui ont eu lieu la semaine dernière dans la région de San Antonio. Le procureur général Ken Paxton avait précédemment confirmé que son bureau avait mené des perquisitions après qu’un procureur local a fait référence à son bureau « d’allégations de fraude électorale et de récolte de votes » lors des élections de 2022.

Certains volontaires dont les domiciles ont été perquisitionnés, dont une femme de 80 ans qui a déclaré à ses associés que des agents étaient restés chez elle pendant deux heures et avaient emporté des médicaments, ainsi que son smartphone et sa montre, ont protesté devant le bureau du procureur général de San Antonio contre les perquisitions.

« Nous avons l’impression que nos votes sont étouffés », a déclaré lundi Roman Palomares, président national de la Ligue des citoyens latino-américains unis. « Nous allons aller au fond des choses. »

L’enquête fait partie d’une unité d’intégrité électorale que Paxton a créée au sein de son bureau. Le bureau de Paxton n’a pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires. Le ministère fédéral de la Justice a refusé de commenter.

Au moins six membres du parti ont vu leur domicile perquisitionné, a déclaré Palomares. Parmi eux, Manuel Medina, un consultant politique de San Antonio, a affirmé que son domicile avait été perquisitionné pendant plusieurs heures tandis que les agents saisissaient des documents, des ordinateurs et des téléphones portables. Medina est l’ancien chef du Parti démocrate du comté de Bexar et travaille sur la campagne de la candidate démocrate à la Chambre des représentants Cecilia Castellano, dont le domicile a également été perquisitionné.

Neuf agents sont également entrés au domicile de la bénévole Lidia Martinez, 80 ans, qui a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi ils étaient là.

« Ils m’ont fait asseoir et ont commencé à fouiller toute ma maison, mon débarras, mon garage, ma cuisine, tout », a déclaré Martinez, et l’ont interrogée sur d’autres membres, dont Medina.

Le mandat de perquisition ordonnait aux autorités de rechercher tous les documents liés à l’élection et de confisquer les appareils de Martinez.

« Je ne fais rien d’illégal », a-t-elle déclaré aux agents. « Tout ce que je fais, c’est aider les personnes âgées. »

La fraude électorale est rare, se produit généralement dans des cas isolés et est généralement détectée. Une enquête de l’Associated Press Les enquêtes sur l’élection présidentielle de 2020 ont révélé moins de 475 cas potentiels de fraude électorale sur 25,5 millions de bulletins de vote déposés dans les six États où Trump et ses alliés ont contesté sa défaite face au président démocrate Joe Biden.

