Un groupe de défense des Noirs met en garde contre les voyages en Floride

La NAACP affirme que la rhétorique anti-réveil du gouverneur Ron DeSantis constitue une « hostilité ouverte » envers les Noirs

La NAACP, le groupe de défense des Noirs fondé sous le nom d’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, a publié samedi un avis aux voyageurs concernant l’État de Floride, citant ce qu’il a décrit comme le gouverneur Ron DeSantis. « Des tentatives agressives d’effacer l’histoire des Noirs et de restreindre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion dans les écoles de Floride. »

« La Floride est ouvertement hostile aux Afro-Américains, aux personnes de couleur et aux personnes LGBTQ+ », lit l’avis. « Avant de vous rendre en Floride, veuillez comprendre que l’État de Floride dévalorise et marginalise les contributions et les défis auxquels sont confrontés les Afro-Américains et les autres communautés de couleur. »

Accusant l’état d’avoir « ont criminalisé les manifestations, restreint la capacité des éducateurs à enseigner l’histoire afro-américaine et se sont engagés dans une guerre flagrante contre la diversité et l’inclusion », la NAACP a dénoncé ce qu’elle a qualifié de « une quête apparente pour faire taire les voix afro-américaines », affirmant que DeSantis avait clairement indiqué que « Les Afro-Américains ne sont pas les bienvenus dans l’État de Floride. »

En savoir plus DeSantis se rend en Californie et cible le « virus de l’esprit éveillé »

En plus d’affronter le « hostilité ouverte » mentionné précédemment, l’avertissement aux voyageurs avertit ceux qui s’aventurent en Floride que leurs enfants seront privés de « Une histoire afro-américaine précise, qui comprend une histoire d’esclavage, de ségrégation, d’injustice raciale et de racisme systémique. »

Le président et chef de la direction de la NAACP, Derrick Johnson, a accusé DeSantis de se retourner contre les idéaux démocratiques des États-Unis en supprimant un cours avancé d’études afro-américaines du programme des écoles publiques et a exhorté les Noirs américains et leurs « alliés » pour « Lève-toi et bats-toi » contre les politiques du gouverneur dans un communiqué de presse accompagnant l’avis.

DeSantis a fait valoir que la classe AP en question était pleine d’inexactitudes factuelles, équivalant à « endoctrinement » plutôt que l’éducation. Il a encouragé le College Board, l’entreprise à l’origine du système AP, à soumettre un programme révisé avec « contenu licite et historiquement exact. »

La loi Stop WOKE de Floride, adoptée l’année dernière, interdit aux écoles d’enseigner que quiconque est intrinsèquement raciste ou responsable d’atrocités historiques en raison de sa couleur de peau, et DeSantis a exhorté le State Board of Education à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race. Le gouverneur a répliqué aux accusations de racisme en soulignant que la loi de Floride exige déjà l’enseignement de « toute l’histoire américaine, y compris l’esclavage, les droits civiques, [and] ségrégation. »

La NAACP a répertorié la loi Stop WOKE aux côtés de la loi sur la lutte contre la violence, le désordre et le pillage et la protection de l’application de la loi et la loi constitutionnelle sur le transport comme « mesures anti-droits civils controversées » infligée à la communauté noire par le gouvernement de DeSantis.

Au recensement de 2020, la Floride comptait 12,4% de Noirs, 18,7% d’Hispaniques et 61,6% de Blancs.