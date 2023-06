Un groupe de défense des droits LGBTQ soutient que Fox News ne devrait pas être diffusé au Canada

Un groupe de défense qui veut que le CRTC interdise Fox News affirme que le « contenu abusif » du réseau s’étend au-delà de ses personnalités qui divisent, comme l’animateur récemment licencié Tucker Carlson.

Fox News devrait être banni des ondes canadiennes parce qu’il a violé « à plusieurs reprises et régulièrement » les normes de diffusion avec un contenu qui soumet de nombreux groupes à la haine, soutient Egale Canada dans sa soumission officielle à l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada.

Le groupe de défense des droits LGBTQ rejette l’argument de Fox selon lequel la demande de suppression de son réseau d’information des forfaits de télévision par câble canadiens est « sans objet » à la suite de l’éviction de l’animateur aux heures de grande écoute Tucker Carlson fin avril.

La réponse d’Egale au CRTC cette semaine fait suite à des milliers de commentaires, y compris ceux de Fox News, que la commission a reçus après avoir sollicité les commentaires du public sur la question.

Égale a écrit une lettre ouverte au régulateur au début d’avril, lui demandant de consulter le public sur le retrait de Fox News de la liste des émissions non canadiennes dont la distribution est autorisée au Canada.

La lettre citait un épisode du 28 mars de Tucker Carlson ce soir qui a fait des « affirmations horribles » sur les personnes transgenres et non binaires, « les décrivant comme violentes et dangereuses ». Le groupe a déclaré qu’il « a vécu de première main la haine générée par un seul segment diffusé sur Fox News au Canada.

« Nous ne pouvons pas commencer à imaginer les impacts plus larges et l’augmentation potentielle de la haine qui pourraient résulter de la diffusion de plus de contenu comme celui-ci au Canada », poursuit la lettre.

Tucker Carlson, alors animateur de Fox News, est présenté au sommet des idées du National Review Institute à l’hôtel Mandarin Oriental à Washington, DC, le 29 mars 2019. Carlson a été évincé du réseau fin avril. (Chip Somodevilla/Getty Images)

Fox News a exhorté le CRTC à rejeter la demande

Le CRTC a ouvert ce qu’on appelle une demande de la partie 1 au début du mois de mai pour solliciter les commentaires du public, avec une date limite du 2 juin pour les soumissions écrites.

Plus de 7 000 soumissions ont été publiées sur le site Web du CRTC; beaucoup d’entre eux ont soutenu l’interdiction de Fox News tandis que d’autres ont déclaré que cette décision serait déraisonnable et constituerait une violation de la liberté de la presse et de la liberté d’expression.

Fox News a exhorté le CRTC à rejeter la demande de retrait et a déclaré que la demande d’Egale « repose sur une réclamation qui est maintenant sans objet », étant donné que Carlson n’est plus avec le réseau.

Dans tous les cas, la radiation de Fox News « serait totalement disproportionnée et sans précédent » et contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, a fait valoir le conseiller juridique du réseau dans un mémoire au CRTC.

Fox n’a pas révélé la raison de l’éviction de Carlson, mais cela s’est produit moins d’une semaine après que le réseau a accepté de payer à Dominion Voting Systems près de 800 millions de dollars américains pour régler le procès de la société de machines à voter pour de fausses allégations diffusées au sujet de l’élection présidentielle américaine de 2020.

REGARDER | Fox News paiera un règlement de 787 millions de dollars à la société de machines à voter : Décomposition du règlement Fox News de 787,5 millions de dollars. Cela changera-t-il quelque chose ? Fox News a accepté de régler un procès en diffamation avec Dominion Voting Systems pour 787,5 millions de dollars US. David Common, de CBC, s’entretient avec le journaliste américain Brian Stelter et la correspondante de CBC à Washington, Katie Simpson, sur les implications potentielles.

Le New York Times a rapporté que les documents découverts dans le cadre de la procédure judiciaire comprenaient des remarques « très offensantes » faites par Carlson dans des messages privés.

La directrice exécutive d’Egale, Helen Kennedy, a déclaré dans une interview la semaine dernière que bien que la lettre ouverte du groupe fasse référence à un segment particulier de l’émission de Carlson, le problème avec Fox News est beaucoup plus large.

« Nous savons, d’après les recherches que nous avons effectuées sur Fox concernant certains des autres problèmes, que le sentiment anti-LGBTI est profondément ancré au sein de cette organisation, et c’est donc un problème culturel au sein de l’organisation et cela va certainement au-delà d’un hôte en particulier », a-t-elle déclaré. a dit.

Kennedy a déclaré que la pression pour interdire Fox News est un moyen de lutter contre la haine croissante envers les groupes LGBTQ, comme en témoignent la rhétorique violente contre les droits des trans, la levée du drapeau Pride et d’autres initiatives d’inclusion des deux côtés de la frontière.

Fox News n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ces soumissions au moment de la publication.

Le réseau « enfreint la réglementation canadienne », selon un groupe

Egale Canada a rejeté l’argument de Fox selon lequel la demande de retrait de son réseau de nouvelles des forfaits de câblodistribution canadiens est «sans objet» à la suite de l’éviction de Carlson. (Drew Angerer/Getty Images)

Le CRTC peut retirer de la liste une chaîne de télévision internationale dont la distribution a déjà été autorisée au Canada s’il estime que le contenu violerait les règlements qui s’appliquent aux radiodiffuseurs canadiens titulaires d’une licence.

Cela s’est produit l’année dernière dans le cas du radiodiffuseur d’État russe RT, dont la distribution a été interdite au Canada à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le CRTC a déclaré que le contenu de RT est « susceptible d’exposer le peuple ukrainien à la haine ou au mépris en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique ».

Dans sa soumission au CRTC, Fox News a fait valoir que la décision du régulateur dans le cas de RT « est distincte et n’a aucune incidence ici ». Egale a contesté cela dans sa réponse, affirmant que le CRTC exige « des preuves claires que la diffusion de Fox News enfreint la réglementation canadienne », tout comme il l’a fait avec RT.

Certaines soumissions au CRTC ont fait valoir que l’interdiction de Fox News serait un acte de censure et empêcherait les Canadiens d’avoir accès à des points de vue divergents.

« Je m’oppose aux limites de la liberté d’expression et aux limites des libertés journalistiques. Ce n’est ni la Russie ni la Chine », a écrit une personne.

Le CRTC a déclaré dans un courriel à La Presse canadienne qu’il « analysera le dossier public et rendra sa décision en temps voulu ».

Sur son site Web, la commission indique que son « objectif de service » pour les demandes de la partie 1 est de rendre une décision dans les quatre mois suivant le dernier jour pour déposer toutes les observations sur la question.