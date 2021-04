Mais deux décennies plus tard, un nombre restreint mais croissant de chiens de garde israéliens et internationaux est parvenu à une conclusion à laquelle de nombreux Palestiniens sont parvenus il y a longtemps: que l’État israélien est en train de perpétrer une forme d’apartheid, le système juridique raciste qui a gouverné l’Afrique du Sud jusqu’au début des années 1990. .

En janvier, le groupe de défense des droits israélien B’Tselem fait la même charge , rejoignant deux autres organisations israéliennes et faisant écho aux affirmations que les Palestiniens ont faites depuis au moins les années 1960 et que l’ancien président Jimmy Carter a fait en 2006.

«Alors qu’une grande partie du monde considère l’occupation israélienne d’un demi-siècle comme une situation temporaire qu’un« processus de paix »de plusieurs décennies va bientôt guérir, l’oppression des Palestiniens là-bas a atteint un seuil et une permanence qui correspondent aux définitions des crimes d’apartheid. et la persécution », a-t-il dit.

M. Regev a ajouté: «Alléguer que les politiques israéliennes sont motivées par le racisme est à la fois dénué de fondement et scandaleux, et déprécie les menaces de sécurité très réelles posées par les terroristes palestiniens aux civils israéliens – dont les droits humains fondamentaux de vivre dans la liberté et la sécurité sont cruellement ignorés par HRW »

L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Gilad Erdan, a déclaré que le rapport frôlait l’antisémitisme.

«Lorsque les auteurs du rapport utilisent cyniquement et faussement le terme d’apartheid, ils annulent le statut juridique et social de millions de citoyens israéliens, y compris des citoyens arabes, qui font partie intégrante de l’État d’Israël», a-t-il déclaré.

Human Rights Watch ne fait pas de comparaison directe avec le régime sud-africain notoire qui séparait et soumettait les gens en fonction de leur couleur de peau. Au lieu de cela, il cite les lois internationales qui définissent l’apartheid comme un crime contre l’humanité dans lequel un groupe racial en domine un autre par des actes d’oppression intentionnels, systématiques et inhumains. Et il soutient que le mot race tel qu’il est utilisé dans ces lois s’applique largement aux groupes ethniques.

Alors que Human Rights Watch fait valoir que ces politiques persistent, à des degrés divers, à travers la Cisjordanie, la bande de Gaza et dans l’État d’Israël lui-même, il désigne la Cisjordanie occupée comme pièce A. Là, dit le groupe, Israël a créé un système à deux vitesses avec certains Palestiniens vivant sous un régime militaire et des colons israéliens sous un système juridique civil avec de plus grandes libertés, une inégalité qui, selon HRW, «équivaut à l’oppression systématique requise pour l’apartheid».

Israël gouverne entièrement plus de 60% de la Cisjordanie et utilise des points de contrôle et un système de permis pour réglementer les déplacements des Palestiniens entre les zones d’autonomie palestinienne nominale et vers Israël. HRW cite également «le transfert forcé de milliers de Palestiniens de leurs foyers, le refus du droit de résidence à des centaines de milliers de Palestiniens et leurs proches, et la suspension des droits civils fondamentaux de millions de Palestiniens» comme des politiques qui répondent à la définition de l’apartheid. .

«Ces politiques, qui accordent aux juifs israéliens les mêmes droits et privilèges où qu’ils vivent et discriminent les Palestiniens à des degrés divers où qu’ils vivent, reflètent une politique visant à privilégier un peuple au détriment d’un autre», a déclaré M. Roth.