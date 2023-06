Un groupe de défense des droits exhorte le Pakistan à mettre fin à ce qu’il qualifie d’arrestations arbitraires de réfugiés afghans

ISLAMABAD (AP) – Le groupe de défense des droits internationaux Amnesty International a appelé mardi le gouvernement pakistanais à mettre fin à ce qu’il a décrit comme des arrestations aléatoires de réfugiés afghans, y compris ceux qui ont des visas pakistanais.

Des millions d’Afghans ont fui vers le Pakistan pendant l’occupation soviétique de leur pays de 1979 à 1989, créant l’une des plus importantes populations de réfugiés au monde. Plus de 100 000 Afghans ont traversé la frontière pour éviter d’être persécutés chez eux après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. Les talibans ont annoncé une grâce et exhorté les Afghans à ne pas quitter le pays.

La majorité des réfugiés afghans vivant au Pakistan disent être confrontés à des retards dans le traitement de leur demande de visa et leur réinstallation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l’organisme de surveillance basé à Londres a exhorté le Pakistan à « cesser de toute urgence d’arrêter et de harceler arbitrairement les réfugiés et demandeurs d’asile afghans, dont beaucoup fuient la persécution des talibans ».

Elle s’est également déclarée profondément préoccupée par la situation vulnérable des réfugiés afghans vivant au Pakistan.

« Il est profondément préoccupant que la situation des réfugiés afghans au Pakistan ne reçoive pas l’attention internationale qu’elle mérite », a déclaré Dinushika Dissanayake, directeur régional adjoint d’Amnesty pour l’Asie du Sud.

Les responsables du ministère pakistanais des Affaires étrangères n’ont pas pu être joints pour commenter. Les responsables de la sécurité ont déclaré que la police n’arrête que les Afghans qui entrent dans le pays sans papiers valides et les expulsent après avoir purgé une courte peine.

Pour de nombreux réfugiés au Pakistan, un retour en Afghanistan n’est pas une option, selon Amnesty. Le groupe a exhorté l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à « accélérer l’enregistrement et l’examen des demandes d’Afghans demandant le statut de réfugié au Pakistan ».

Amnesty a également cité les réfugiés comme appelant les pays proposant des programmes de relocalisation à accélérer leurs demandes de visa.

L’agence affirme qu’il y a plus de 3,7 millions d’Afghans au Pakistan qui ont fui l’Afghanistan pour des raisons économiques et politiques. Seuls 1,4 million sont officiellement enregistrés.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassade d’Afghanistan à Islamabad a également exhorté le Pakistan à cesser d’arrêter des Afghans, après que 250 personnes ont été arrêtées par des responsables de la lutte contre le terrorisme et d’autres agences pour ne pas avoir de documents de voyage.

Rahim Faiez, Associated Press