Un groupe de défense des droits du Burkina Faso allègue 28 morts dans des meurtres ethniques

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) – Des milices volontaires soutenant l’armée du Burkina Faso ont tué des dizaines de civils de l’ethnie peul, y compris des enfants, dans l’ouest du pays en difficulté, a accusé mardi un groupe local de défense des droits.

Les partisans militaires ont tué près de 30 civils la semaine dernière dans la ville de Nouna, une communauté majoritairement peule et musulmane, selon Daouda Diallo, secrétaire exécutif du groupe civique, le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés. Les Peuls du Burkina Faso sont de plus en plus ciblés par l’armée et les milices de défense locales parce qu’ils sont soupçonnés de soutenir les rebelles extrémistes islamiques du pays d’Afrique de l’Ouest qui infligent des violences au pays depuis des années.

“Ils (les milices de soutien) ont essentiellement ciblé les personnes débrouillardes ou influentes et les membres valides de la communauté, entraînant la perte de nombreuses vies humaines”, a déclaré Diallo. Les meurtres à Nouna étaient des attaques de vengeance par des combattants volontaires après que les djihadistes ont attaqué leur quartier général, a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Burkina Faso a déclaré qu’il avait lancé une enquête sur le meurtre d’au moins 28 personnes. Dans un communiqué lundi, le procureur d’Armel Sama Burkina Faso a appelé la population à rester calme pendant l’enquête et a déclaré que le gouvernement arrêterait les auteurs qui ont commis des actes d’une “gravité sans précédent”.

Des groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont tué des milliers de personnes et déplacé près de 2 millions de personnes au Burkina Faso au cours des sept dernières années. Le manque de confiance dans la capacité du gouvernement à endiguer la violence extrémiste a conduit à deux coups d’État au Burkina Faso l’année dernière.

La violence contre les Peuls a augmenté depuis que le nouveau chef de la junte du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir en septembre, selon des groupes de défense des droits. Entre octobre et janvier, le groupe de Diallo a documenté près de 250 cas d’exécutions extrajudiciaires contre 95 au cours des quatre mois précédents, a déclaré Diallo.

Il y a eu plus d’initiatives de dialogue entre les communautés et les djihadistes sous le régime de l’ancien chef de la junte, le colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ce qui aurait pu entraîner moins de meurtres, a-t-il déclaré.

Pour tenter d’endiguer la violence djihadiste, le gouvernement a recruté des dizaines de milliers de volontaires civils pour combattre aux côtés de l’armée. Les deux groupes ont été accusés par des groupes de défense des droits d’avoir commis des atrocités contre des civils. De nombreux membres de la communauté peule disent avoir autant peur des djihadistes que des milices volontaires.

Le gouvernement du Burkina Faso n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les abus présumés. Dans son discours du Nouvel An à la nation, Traoré a remercié les combattants volontaires pour leur patriotisme.

Mais dans tout le Burkina Faso, les habitants accusent les volontaires de rassembler des civils et de les tuer.

En décembre, sept volontaires ont enlevé un père et son fils dans leur magasin de la ville de Kongoussi, dans la région du Centre-Nord, a déclaré Yacouba Diallo, un habitant qui a déclaré avoir été témoin de leur enlèvement, à l’Associated Press par téléphone. Les hommes ont été retrouvés morts dans la forêt deux jours plus tard, le père a reçu deux balles dans le corps et le fils a été abattu avec un couteau, a déclaré Diallo.

Alors que la violence djihadiste s’intensifie, les analystes du conflit préviennent que ces meurtres vont augmenter.

“Je pense que nous assistons actuellement à un sombre tournant dans la crise au Burkina Faso, car il y a clairement eu une augmentation des exécutions extrajudiciaires ces dernières semaines et les événements de Nouna sont le point culminant de cette tendance”, a déclaré Heni Nsaibia, chercheur principal. au projet Armed Conflict Location & Event Data Project.

“Il existe un risque imminent de nouvelles atrocités de masse dans un proche avenir, éventuellement commises par l’une des parties impliquées dans le conflit”, a-t-il déclaré.

Mednick a rapporté de Dakar, Sénégal

Arsène Kaboré et Sam Mednick, The Associated Press