Un groupe de défense des droits du Burkina Faso allègue 28 morts dans des meurtres ethniques

Les partisans militaires ont tué près de 30 civils la semaine dernière dans la ville de Nouna, une communauté majoritairement peule et musulmane, selon Daouda Diallo, secrétaire exécutif du groupe civique, le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés. Les Peuls du Burkina Faso sont de plus en plus ciblés par l’armée et les milices de défense locales parce qu’ils sont soupçonnés de soutenir les rebelles extrémistes islamiques du pays d’Afrique de l’Ouest qui infligent des violences au pays depuis des années.