Un groupe de défense des droits des femmes appelle la FIFA à expulser l’Iran de la Coupe du monde

Le groupe de défense des droits Open Stadiums a demandé à la FIFA d’exclure l’Iran de la Coupe du monde au Qatar en novembre en raison du traitement réservé aux femmes par le pays.

Dans une lettre envoyée jeudi au président de la FIFA, Gianni Infantino, l’organisation a déclaré que les autorités iraniennes continuaient de refuser d’autoriser les fans féminines à accéder aux matchs à l’intérieur du pays malgré la pression de l’instance dirigeante du jeu.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“La Fédération iranienne n’est pas seulement complice des crimes du régime. C’est une menace directe pour la sécurité des supporters féminins en Iran et partout où notre équipe nationale joue dans le monde. Le football devrait être un espace sûr pour nous tous”, disait la lettre.

“C’est pourquoi, en tant que fans de football iraniens, c’est avec un cœur extrêmement lourd que nous devons exprimer notre plus profonde inquiétude concernant la participation de l’Iran à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

“Pourquoi la FIFA donnerait-elle à l’État iranien et à ses représentants une scène mondiale, alors qu’il refuse non seulement de respecter les droits humains fondamentaux et les dignités, mais qu’il torture et tue actuellement son propre peuple ?

“Où sont les principes des statuts de la FIFA à cet égard ?

“Par conséquent, nous demandons à la FIFA, sur la base des articles 3 et 4 de ses statuts, d’expulser immédiatement l’Iran de la Coupe du monde 2022 au Qatar.”

Les articles cités couvrent les questions des droits de l’homme et de la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion et d’autres questions, avec des violations passibles de suspension ou d’expulsion de l’organisme mondial.

Ni la FIFA ni la FA iranienne n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

– Marcotti : les protestations de l’Iran et la pression sur ses joueurs

– Ogden : Pourquoi c’était si difficile de voir l’Iran contre l’Uruguay

L’appel intervient alors que les manifestations se poursuivaient dans plusieurs villes d’Iran jeudi contre la mort d’une jeune femme en garde à vue, ont rapporté les médias étatiques et sociaux, alors qu’un groupe de défense des droits de l’homme a déclaré qu’au moins 83 personnes avaient été tuées en près de deux semaines de manifestations.

Le président iranien Ebrahim Raisi a décrit les troubles comme les derniers d’une série de mouvements contre l’Iran par des puissances occidentales hostiles depuis la révolution islamique de 1979.

Les stades ouverts ont fait campagne au cours de la dernière décennie pour que les femmes soient autorisées à assister aux matchs de football en Iran, mais avec un succès limité.

Sous la pression d’Infantino, un petit groupe de fans féminines a eu accès au match à domicile de Persépolis lors de la finale de la Ligue des champions d’Asie 2018 à Téhéran.

Mais il y a eu peu de progrès depuis, avec des supporters féminins interdits d’entrer dans le match de qualification de la Coupe du monde de l’Iran contre le Liban à Mashad en mars, avec une vidéo montrant des supporters féminins aspergés de gaz poivré à l’extérieur du stade.

L’équipe nationale entraînée par Carlos Queiroz a disputé des matchs amicaux lors de la récente trêve internationale contre l’Uruguay et le Sénégal en Autriche, les deux matchs se jouant à huis clos pour des raisons de sécurité.

L’Iran doit participer à sa sixième Coupe du monde et doit affronter l’Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis au Qatar.