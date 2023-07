Un groupe de défense des droits demande une enquête sur les atrocités commises au Darfour par les forces paramilitaires soudanaises combattant l’armée

Un important groupe de défense des droits a demandé mardi à la Cour pénale internationale d’enquêter sur les atrocités commises dans la région instable du Darfour au Soudan, y compris sur ce qu’il qualifie d' »exécutions sommaires » de 28 membres de tribus non arabes par une force paramilitaire soudanaise et des milices arabes alliées en mai.

Human Rights Watch a déclaré que plusieurs milliers de membres des Forces paramilitaires de soutien rapide et leurs alliés ont saccagé la ville de Misterei, au Darfour, qui abrite la tribu non arabe Massalit, le 28 mai.

Les assaillants ont tué les membres de la tribu et ont également fait des dizaines de civils morts ou blessés, a déclaré le chien de garde basé à New York. L’attaque est survenue alors que les paramilitaires et l’armée soudanaise sont engagés dans des combats de plusieurs mois qui, selon les Nations Unies, ont amené le Soudan au bord d’une guerre civile à grande échelle.

« Les massacres de civils et la destruction totale de la ville de Misterei démontrent la nécessité d’une réponse internationale plus forte face à l’aggravation du conflit », a déclaré Jean Baptiste Gallopin, chercheur principal sur les crises et les conflits à Human Rights Watch.

Human Rights Watch a déclaré que la force paramilitaire ne commenterait pas immédiatement les conclusions du groupe. HRW a exhorté la CPI à enquêter sur l’attaque contre Misterei et d’autres ailleurs au Darfour dans le cadre de son enquête sur la guerre génocidaire dans la région au début des années 2000.

LE SOUDAN IMPLIQUÉ DANS UNE GUERRE CIVILE DU « GENRE LE PLUS BRUTAL », DIT LE CHEF HUMANITAIRE DE L’ONU

Le conflit du Darfour a commencé lorsque des tribus africaines qui se plaignaient depuis longtemps de discrimination se sont rebellées contre le gouvernement de Khartoum, qui a répondu par une campagne militaire que la CPI a ensuite qualifiée de génocide. Les milices arabes soutenues par l’État, connues sous le nom de Janjaweed, ont été accusées de meurtres, de viols et d’autres atrocités à grande échelle. Les Janjaweed ont ensuite évolué pour devenir les Forces paramilitaires de soutien rapide.

Les combats entre les paramilitaires et l’armée soudanaise ont éclaté à la mi-avril, d’abord concentrés dans la capitale, Khartoum. Plus tard, les affrontements se sont propagés à travers le Soudan, y compris au Darfour, qui a connu certaines des batailles les plus féroces.

Selon Human Rights Watch, les paramilitaires et les milices arabes alliées à motos, camionnettes et chevaux ont encerclé Misterei et se sont affrontés aux combattants Massalit. Les assaillants, armés de fusils d’assaut, de grenades propulsées par fusée et de mitrailleuses montées sur véhicule, ont tué des hommes chez eux, dans la rue ou cachés.

HRW a déclaré avoir également pillé des biens, volé du bétail et des objets de valeur avant de réduire en cendres la ville. Des milliers d’habitants, dont des femmes et des enfants, ont fui alors que les assaillants leur tiraient dessus, tuant beaucoup d’autres, a indiqué le groupe.

Il a cité un homme non identifié de 76 ans qui aurait déclaré que les assaillants avaient tiré sur les personnes en fuite. « J’ai vu trois personnes courir, se faire tirer dessus et tomber au sol près d’une épicerie », a-t-il déclaré.

Le groupe a déclaré que les assaillants s’en étaient également pris à ceux qui se cachaient dans des écoles et une mosquée locale.

Les groupes de défense des droits ont déclaré avoir documenté le meurtre d’au moins 40 civils. Les responsables locaux ont déclaré que 97 personnes avaient été tuées lors de l’attaque du 28 mai. Au moins 59 personnes ont été enterrées dans des fosses communes, a indiqué HRW.

Outre Misterei, six autres villes et villages du Darfour occidental ont également été incendiés sur une période de plusieurs semaines, selon des images satellite et des analyses de données de détection d’incendie. Geneina, la capitale locale de l’ouest du Darfour, a également été victime d’un incendie généralisé et apparemment délibéré, a déclaré HRW.

Mardi également, l’agence alimentaire des Nations Unies a déclaré que les habitants fuyaient toujours les violences au Darfour et passaient au Tchad, dont plus de 20 000 réfugiés qui ont traversé la ville frontalière tchadienne d’Adre au cours de la seule semaine dernière.

Cela a porté le nombre de personnes qui ont fui les combats vers le Tchad à plus de 230 000 réfugiés et 38 000 rapatriés depuis la mi-avril, a indiqué le Programme alimentaire mondial. Au total, le conflit a déplacé environ 3 millions de personnes, dont plus de 700 000 qui ont traversé les pays voisins du Soudan, selon les chiffres de l’ONU.

L’agence a déclaré que de nombreux arrivants au Tchad avaient été grièvement blessés alors que des informations indiquaient que des civils en fuite étaient délibérément ciblés « avec une dimension ethnique croissante dans la violence ».

« Les gens traversent la frontière en courant, blessés, effrayés, avec seulement leurs enfants dans les mains et les vêtements sur le dos. Ils ont besoin de sécurité et d’aide humanitaire », a déclaré Pierre Honnorat, directeur pays du PAM au Tchad.