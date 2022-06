Un groupe de défense des droits découvre que deux frappes russes ont frappé le théâtre de Marioupol

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

PARIS – Des preuves suggèrent que deux frappes aériennes russes ont délibérément visé un théâtre utilisé comme abri dans la ville assiégée de Marioupol, a déclaré le groupe de défense des droits Amnesty International dans un rapport publié jeudi. Le rapport a condamné l’attaque comme un crime de guerre. Amnesty a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le Théâtre dramatique régional académique de Donetsk était une base d’opérations pour les soldats ukrainiens et tout indique qu’il s’agissait d’un refuge pour les civils cherchant une protection contre des semaines de bombardements et de frappes aériennes incessants.

La frappe aérienne du 16 mars a dévasté le bâtiment, effondrant ses murs arrière et latéraux directement sur une cuisine de campagne utilisée comme espace de rassemblement communautaire pour la nourriture, l’eau et les rares informations sur les évacuations et la guerre.

Les responsables de la ville ont initialement estimé environ 300 morts. Une enquête de l’Associated Press a découvert que l’attaque avait peut-être tué près de 600 personnes à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. La plupart des deux douzaines de survivants et de témoins interrogés par AP ont mis le nombre encore plus haut.

Les chercheurs d’Amnesty International ont identifié 12 des morts.

Ceux qui ont témoigné « ont vu des corps, des restes de corps. Et c’est comme ça qu’on peut essayer de reconstruire. Mais la vérité est que nous ne saurons jamais la vérité. Nous n’aurons jamais le chiffre définitif. Et ce qui est plus ou plus horrifiant pour moi, c’est que nous ne connaîtrons jamais tous les noms », a déclaré Oksana Pokalchuk, directrice générale d’Amnesty pour l’Ukraine.

L’équipe d’Amnesty a interrogé 52 survivants et témoins de première main, dont environ la moitié se trouvaient soit sur le théâtre, soit à proximité. À l’aide d’images satellitaires de ce matin-là, ils ont déterminé que le ciel était constamment suffisamment clair pour qu’un pilote puisse voir le mot « ENFANTS » écrit en lettres cyrilliques géantes à l’avant et à l’arrière du bâtiment.

Des physiciens et des analystes en armement ont examiné les images des débris et ont déterminé que deux bombes de 500 kilogrammes larguées d’un avion russe étaient les munitions les plus probables. Leur conclusion était cohérente avec le témoignage de plusieurs témoins qui ont déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient entendu deux explosions.

Le rapport de jeudi a suggéré que le bilan n’était pas aussi élevé que celui cité par AP ou la ville, citant certains témoins qui pensaient que le bâtiment s’était vidé en raison d’évacuations au cours des deux jours précédents.

Or, alors que deux jours d’évacuations de Marioupol les 14 et 15 mars avaient bien vidé le théâtre, des nouveaux venus ont immédiatement rempli à nouveau l’espace, selon la quasi-totalité des témoins interrogés par l’AP, dont une famille arrivée le matin du 16 mars pour ne trouvent pas de place pour eux et un homme qui travaillait à la zone « enregistrement » au rez-de-chaussée.

AP a créé un modèle 3D du plan d’étage du bâtiment examiné à plusieurs reprises par des témoins directs, la plupart de l’intérieur du théâtre, qui ont décrit en détail où les gens s’abritaient. Tous les témoins de l’AP ont déclaré qu’au moins 100 personnes se trouvaient dans la cuisine de campagne juste à l’extérieur et qu’aucune n’a survécu. Ils ont également déclaré que les pièces et les couloirs à l’intérieur du bâtiment étaient pleins à craquer.

Au moment où le théâtre a été frappé, les milliers d’habitants de Marioupol étaient sans électricité, sans eau courante ni Internet depuis plus de deux semaines. Les familles ont perdu le contact les unes avec les autres, et beaucoup restent déconnectées à ce jour, ne donnant aucun moyen aux gens de savoir si un être cher est vivant ou mort.

Un chat Telegram pour les personnes à la recherche des disparus contient des milliers de noms de Marioupol, et le bilan de la guerre sur la ville ne sera probablement jamais connu.