Un groupe de défense des droits de l’homme appelle à l’abolition de la loi restrictive sur les ONG en Libye

La Libye riche en pétrole a connu des années de conflit et de chaos depuis la chute de Kadhafi. Jusqu’en octobre, il était divisé entre un gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli et des autorités rivales basées dans l’est du pays, chacune soutenue par des groupes armés et des gouvernements étrangers. Mais ensuite, l’ONU a négocié un cessez-le-feu qui a mis fin à la plupart des violences et a stipulé que tous les mercenaires étrangers devaient partir. Dans le cadre de la feuille de route parrainée par l’ONU, un gouvernement intérimaire a été élu en février et chargé de conduire la nation aux élections générales de décembre 2021.