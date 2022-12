Un groupe de défense des droits civiques affirme que la Chine a au moins un poste de police secret à Vancouver

Un groupe espagnol de défense des droits civiques affirme que Vancouver possède au moins un poste de police secret géré par les autorités chinoises.

Le groupe Safeguard Defenders a déclaré dans un rapport en septembre qu’il y avait des opérations policières chinoises dans le monde, dont trois à Toronto, et un rapport mis à jour nomme 48 autres emplacements.

Safeguard Defenders, un groupe de défense des droits humains à but non lucratif, a déclaré que deux des nouveaux emplacements se trouvaient au Canada : un à Vancouver et le second inconnu.

L’enquête précédente du groupe portait sur l’expansion de la « police au bras long » et la répression transnationale imposée par le gouvernement chinois.

Son dernier rapport, intitulé “Patrouiller et persuader”, a recueilli plus de preuves sur le fonctionnement de ces postes de police et leurs stratégies de “persuasion de retour”, a indiqué le groupe dans son rapport.

“Patrol and Persuade documente également la complicité silencieuse d’un certain nombre de pays hôtes, instillant un sentiment de peur supplémentaire dans les communautés ciblées et sapant gravement l’ordre international fondé sur des règles”, a déclaré Safeguard Defenders dans un communiqué en ligne.

Son rapport précédent alléguait que des employés du système de police à l’étranger recouraient à l’intimidation et aux menaces pour imposer le retour « involontaire » d’immigrants en Chine pour y être persécutés.

Le groupe a affirmé qu’entre avril 2021 et juillet 2022, la police chinoise avait « persuadé » 230 000 prétendus fugitifs de retourner en Chine.

Personne de l’ambassade de Chine n’était immédiatement disponible pour commenter les nouvelles informations, mais elle a précédemment décrit les bureaux comme des stations-service gérées par des bénévoles pour traiter des choses comme les permis de conduire.

Le rapport indique que le poste de police basé à Vancouver, récemment documenté, est géré par les autorités de Wenzhou, une ville portuaire et industrielle de la province chinoise du Zhejiang.

Il a déclaré que la plupart des stations nouvellement documentées avaient été mises en place à partir de 2016, réfutant directement les déclarations précédentes du gouvernement chinois selon lesquelles les opérations avaient commencé en réponse à la pandémie de COVID-19.

« De nouvelles informations montrent qu’au moins une opération illégale de « persuasion de revenir » s’est déroulée dans la gare de Wenzhou à Paris, en France ; et au moins 80 cas où le système de police d’outre-mer de Nantong a aidé à la capture et/ou à la persuasion de retourner l’opération », indique le rapport.

Le groupe a affirmé que leur travail avait incité au moins 12 pays, dont le Canada, à lancer des enquêtes sur les postes de police locaux.

Une série de recommandations ont été répertoriées par Safeguard Defenders à l’intention de tous les gouvernements, telles que l’éducation des forces de l’ordre locales sur les méthodes utilisées par les opérateurs et l’imposition de coûts aux entités et aux individus impliqués dans les efforts de répression.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré le mois dernier qu’il avait soulevé la question de l’ingérence directement avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 en Indonésie.

Xi l’a ensuite réprimandé pour avoir informé les médias de leur conversation.

La GRC a déclaré début novembre qu’elle enquêtait sur la question, et des responsables ont déclaré aux députés début octobre qu’ils étaient au courant des allégations du groupe.

—Nono Shen, La Presse Canadienne

Chine