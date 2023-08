Un groupe de défense des droits affirme qu’il ne peut pas avoir accès aux responsables détenus au Niger

NIAMEY, Niger (AP) – Des militants des droits de l’homme au Niger affirment qu’ils n’ont pas pu avoir accès aux hauts responsables politiques détenus après que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu il y a près de trois semaines.

Après que les soldats ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet, ils ont également arrêté plusieurs anciens ministres et autres dirigeants politiques, mais les demandes de les voir et de vérifier leur bien-être sont restées sans réponse, Ali Idrissa, secrétaire exécutif d’un groupe local de défense des droits de l’homme, le Réseau des Organisations pour la transparence et l’analyse des budgets, a déclaré à l’Associated Press.

La junte a également détenu Bazoum, sa femme et son fils en résidence surveillée dans leur enceinte de la capitale. Les proches de Bazoum disent que son électricité et son eau ont été coupées et qu’il manque de nourriture. La junte dit qu’elle prévoit de poursuivre Bazoum pour «haute trahison» et atteinte à la sécurité de l’État. S’il est reconnu coupable, il risque la peine de mort, selon le code pénal nigérien.

Dans une émission télévisée dimanche soir, le porte-parole de la junte, le colonel major Amadou Abdramane, a déclaré qu’il traitait les responsables détenus avec humanité et que Bazoum avait régulièrement accès à des visites médicales et qu’aucun problème de santé n’avait été soulevé. Il n’a pas immédiatement répondu aux questions sur l’accès accordé aux organisations de défense des droits.

Ces derniers jours, la junte a envoyé des signaux mitigés quant à sa volonté de résoudre pacifiquement la crise dans la région.

Le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, a menacé de recourir à la force militaire si Bazoum n’était pas libéré et réintégré et a activé une force en attente pour rétablir l’ordre au Niger. La junte, qui avait initialement repoussé les tentatives de dialogue et refusé d’autoriser les équipes de médiation dans le pays, s’est déclarée ouverte à parler avec le bloc.

Mais lundi soir, dans une autre déclaration à la télévision d’Etat, le porte-parole Abdramane a déclaré qu’il rappelait l’ambassadeur nigérien de la Côte d’Ivoire voisine, l’un des 15 membres du bloc, en réponse à la « empressement » du président Alassane Ouattara à utiliser une intervention militaire contre le Niger « avec dans le but de préserver des intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger actuel ».

Une réunion avec le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a eu lieu lundi pour discuter de la crise au Niger, mais il n’y a pas eu de nouvelles sur les résultats. Le conseil pourrait annuler la décision du bloc ouest-africain s’il pensait qu’une intervention menaçait la paix et la sécurité sur le continent.

Le Niger, un pays appauvri de quelque 25 millions d’habitants, était considéré par de nombreux pays occidentaux comme le dernier partenaire démocratique de la région du Sahel au sud du désert du Sahara avec lequel les pays pourraient travailler pour repousser une insurrection djihadiste croissante liée à al-Qaïda et à l’Islam. Groupe d’Etat. Les États-Unis et la France ont environ 2 500 militaires au Niger qui entraînent leurs forces et, dans le cas de la France, mènent des opérations conjointes.

Les coups d’État sévissent dans la région, et le Burkina Faso et le Mali voisins en ont chacun eu deux depuis 2020, mais ils n’ont pas subi la même condamnation et la même pression internationales qu’avec le Niger.

« Pour la CEDEAO et les pays occidentaux, ce coup d’État était considéré comme un coup d’État de trop. … Jusqu’à présent, cependant, la réponse de la ligne dure semble avoir l’effet inverse et renforcer davantage le régime militaire », a déclaré Hannah Rae Armstrong, consultante indépendante sur le Sahel.

Sam Mednick, Associated Press