Un groupe de défense des droits affirme que les dirigeants militaires du Myanmar ont réprimé les avocats et abusé du système judiciaire

BANGKOK – Les avocats représentant les détracteurs du gouvernement militaire du Myanmar sont victimes de harcèlement et d’attaques allant de menaces et d’arrestations à des procès inéquitables et même à la torture, a accusé jeudi une organisation de défense des droits de l’homme, affirmant que de telles actions reflètent une attaque plus large contre le système judiciaire du pays.

Human Rights Watch a également accusé les autorités militaires du pays d’imposer des obstacles et des restrictions systématiques aux avocats pour les empêcher de prendre en charge les dossiers des détenus politiques.

« Le système judiciaire déjà précaire du Myanmar s’est considérablement dégradé, ne respectant pas les droits fondamentaux à une procédure régulière », a déclaré le groupe dans un communiqué marquant la publication d’un rapport de 39 pages, « ‘Our Numbers are Dwindling’: Myanmar’s Post-Coup Crackdown on Lawyers .”

Le rapport cite l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, un groupe qui tient des registres détaillés des arrestations et des victimes perpétrées par les autorités, comme dénombrant au moins 32 avocats qui sont en détention provisoire ou qui purgent des peines pour diverses charges.

La plupart des avocats détenus ont été inculpés en vertu de lois couvrant le terrorisme, l’association illégale, la possession d’explosifs et l’incitation, une infraction politique couvrant un large éventail d’activités considérées comme provoquant des troubles publics, a déclaré le groupe de défense des droits basé à New York. Le décompte et les détails donnés sur les avocats détenus n’ont pas pu être confirmés de manière indépendante par l’Associated Press.

« À chaque tournant, les avocats du Myanmar ont été confrontés à des obstacles et à des restrictions systématiques imposés par la junte qui entravent leur travail », a déclaré Manny Maung, chercheur sur le Myanmar à Human Rights Watch. « Les autorités militaires doivent immédiatement libérer toutes les personnes détenues arbitrairement et cesser de harceler les avocats.

Le Myanmar est ravagé par la violence qui a commencé après que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021 et brutalement réprimé les manifestations non violentes, déclenchant une résistance armée qui a conduit à un conflit armé dans la majeure partie du pays.

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, les autorités ont tué au moins 3 630 civils et arrêté 23 283 personnes depuis la prise du pouvoir par l’armée.

L’armée a assumé toutes les fonctions gouvernementales, donnant au chef du conseil militaire au pouvoir, le général en chef Min Aung Hlaing, des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Sous le régime de l’armée, le système judiciaire est devenu nettement moins transparent.

Human Rights Watch a déclaré que l’armée avait créé des « tribunaux spéciaux », des tribunaux fermés qui violent le droit à un procès équitable, pour accélérer les affaires politiquement sensibles. Normalement, ces audiences sont fermées aux journalistes et au public. Les autorités ont imposé de nombreuses restrictions sévères aux avocats, y compris des interdictions de communications privées avec des clients avant les audiences de ces tribunaux, selon le rapport.

Un avocat basé à Yangon, la plus grande ville du pays, a déclaré au groupe en octobre dernier qu’ils étaient sous haute surveillance et qu’il leur était interdit de poser certaines questions aux témoins lors des audiences du tribunal.

Les 19 avocats interrogés pour le rapport ont été victimes d’intimidation et de surveillance de la part des autorités militaires, a indiqué le groupe. Pour leur protection, Human Rights Watch n’a pas divulgué leurs noms.

Aung San Suu Kyi, qui purge des peines de prison totalisant 33 ans après avoir été reconnue coupable dans une série de poursuites à caractère politique engagées par l’armée, a été jugée par un tribunal spécial.

Ses avocats ont été placés sous le bâillon en octobre 2021, les empêchant de parler de ses affaires. Ils n’ont pas été autorisés à rencontrer Suu Kyi pour recevoir ses instructions pour les cas d’appel depuis sa condamnation en décembre dernier.

Un avocat a déclaré au groupe qu’un de ses collègues avait été torturé dans un centre d’interrogatoire. Un autre a déclaré qu’on lui avait bandé les yeux et qu’on l’avait forcé à s’agenouiller les mains liées derrière le dos pendant des heures chaque fois qu’il était interrogé dans un centre d’interrogatoire, a déclaré Human Rights Watch.

Plusieurs autres ont signalé avoir maltraité ou torturé des collègues détenus, dont Tin Win Aung, un avocat chevronné qui a défendu des prisonniers politiques à Mandalay, la deuxième ville du pays.

Un avocat a déclaré que Tin Win Aung s’était cassé le bras et la jambe et avait dû se faire insérer un tube d’alimentation dans l’estomac après avoir été battu par les forces de sécurité pendant sa détention provisoire, a déclaré Human Rights Watch.

« Ses jambes étaient étirées et menottées dans une chaîne en bois. Ensuite, ils roulaient un lourd bâton sur son tibia, puis ils se tenaient sur ses jambes, de sorte que les os de son tibia étaient fracturés. Ils lui ont donné des coups de pied dans la poitrine et dans le dos », a déclaré l’avocat, cité par le rapport. «Il y avait aussi des blessures comme avoir été coupées avec des couteaux. Les os de ses jambes étaient pour la plupart fracturés. À cause de l’impact des coups de pied dans sa poitrine et son dos, ses poumons ont également été endommagés.