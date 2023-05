Un groupe de défense des droits accuse le Myanmar d’avoir utilisé un explosif air-carburant

Commentez cette histoire Commentaire

BANGKOK — L’armée birmane a utilisé une munition à « explosion améliorée » connue sous le nom d’explosif air-carburant lors d’une frappe aérienne qui a tué plus de 160 personnes, dont de nombreux enfants, lors d’une cérémonie organisée le mois dernier par des opposants au régime de l’armée, un important organisme de surveillance des droits de l’homme. groupe chargé dans un rapport mardi. Human Rights Watch a accusé l’armée d’avoir largué l’arme, également connue sous le nom de bombe thermobarique ou à vide, sur une foule qui s’était rassemblée pour l’ouverture d’un bureau local du mouvement de résistance du pays à l’extérieur du village de Pazigyi, dans la région centrale de Sagaing au Myanmar, le matin du 11 avril. La région est à environ 110 kilomètres (70 miles) au nord de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays.

L’attaque a causé « des pertes civiles aveugles et disproportionnées en violation du droit international humanitaire, et était un crime de guerre apparent », a déclaré le groupe basé à New York.

Les armes thermobariques se composent d’un conteneur de carburant et de deux charges explosives distinctes, la première détonant pour disperser les particules de carburant et la seconde enflammant le carburant dispersé et l’oxygène dans l’air, créant une onde de choc de pression et de chaleur extrêmes qui crée un vide partiel dans un espace clos. Cela rend l’arme particulièrement mortelle pour les personnes se trouvant dans un espace clos, comme le bureau qui était en cours d’ouverture.

Le Myanmar est ravagé par la violence qui a commencé après que l’armée a évincé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021 et a brutalement réprimé les manifestations non violentes. Cela a déclenché une résistance armée et des combats dans de nombreuses régions du pays, les militaires utilisant de plus en plus des frappes aériennes pour contrer l’opposition et sécuriser le territoire.

Human Rights Watch a déclaré avoir fondé sa conclusion selon laquelle une arme thermobarique avait été utilisée sur un examen de 59 photos des corps des victimes et une vidéo du site après les attaques.

Il a déclaré avoir également analysé huit photographies et deux vidéos des restes d’armes mises en ligne par le gouvernement d’unité nationale, un groupe clandestin qui se fait appeler le gouvernement légitime du pays. Il les a présentés lors d’une conférence de presse trois jours après le bombardement du bâtiment censé être un bureau local de l’organisation.

L’attaque a tué 168 civils, dont 40 enfants de moins de 18 ans, a-t-il ajouté. Une fillette de 6 mois était la plus jeune victime et un homme de 76 ans était le plus âgé, selon le communiqué. Son décompte n’a pas pu être confirmé de manière indépendante par l’Associated Press.

Un témoin a déclaré à l’AP le jour de l’attaque qu’un avion de chasse a largué des bombes directement sur une foule de personnes et qu’un hélicoptère est apparu environ une demi-heure plus tard, tirant sur le site. Le témoin, qui a demandé à ne pas être identifié parce qu’il craignait d’être puni par les autorités, a déclaré que parmi les personnes tuées figuraient également des dirigeants de groupes armés antigouvernementaux locaux et d’autres organisations d’opposition.

L’armée du Myanmar a reconnu l’attaque mais a défendu ses actions, accusant les forces anti-gouvernementales de la région de mener une violente campagne de terreur. Il a déclaré que les Forces de défense du peuple – la branche armée du gouvernement d’unité nationale – avaient terrorisé les habitants pour qu’ils les soutiennent, tuant des moines bouddhistes, des enseignants et d’autres personnes.

Le porte-parole du gouvernement militaire, le général de division Zaw Min Tun, a déclaré à la télévision d’État MRTV qu’il y avait des preuves que l’attaque avait déclenché des explosions secondaires d’explosifs cachés par les Forces de défense du peuple autour du site.

Human Rights Watch a déclaré que selon un témoin, les Forces de défense du peuple stockaient des biens, des fonds, des médicaments et également des munitions dans l’immeuble de bureaux, qui étaient destinés à des usages civils tels que le dépôt des impôts, les réunions municipales et les procédures judiciaires.

« La présence de combattants de l’opposition et de munitions ferait du bâtiment un objectif militaire légitime susceptible d’être attaqué », a déclaré Human Rights Watch.

«Même ainsi, l’utilisation d’une arme à effet de souffle amélioré pour l’attaque était illégalement aveugle car son utilisation dans une zone civile surpeuplée ne pouvait pas minimiser les pertes de vies civiles. En outre, la frappe initiale et les attaques qui ont suivi contre des centaines de civils en fuite étaient presque certainement une attaque illégalement disproportionnée, et peut-être une attaque délibérée contre des civils.

L’utilisation d’armes thermobariques est rarement reconnue publiquement en raison des destructions aveugles qu’elles peuvent causer.

Les États-Unis ont utilisé des variétés d’explosifs carburant-air dans les conflits au Vietnam, en Afghanistan et en Irak. En Afghanistan, l’US Air Force a largué ce qu’elle a décrit comme sa « plus grande arme conventionnelle non nucléaire », la Massive Ordnance Air Blast Bomb de 9 840 kilogrammes (21 693 livres).