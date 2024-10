Un groupe de défense des droits à l’avortement poursuit après que la Floride a ordonné aux chaînes de télévision de cesser de diffuser des publicités

Un groupe faisant campagne pour une mesure de vote en faveur du droit à l’avortement en Floride a poursuivi mercredi les responsables de l’État pour avoir ordonné aux chaînes de télévision de cesser de diffuser une publicité produite par le groupe, Floridians Protecting Freedom.

Le département de la santé de l’État, qui fait partie de l’administration du gouverneur républicain Ron DeSantis, dit aux chaînes de télévision plus tôt ce mois-ci, d’arrêter la diffusion de la publicité, affirmant qu’elle était fausse et dangereuse et que son maintien pourrait entraîner des poursuites pénales.

Le groupe a déclaré dans son dossier devant le tribunal de district américain de Tallahassee que l’action de l’État faisait partie d’une campagne visant à attaquer l’amendement sur le droit à l’avortement « en utilisant les ressources publiques et l’autorité gouvernementale pour faire avancer la qualification préférée de l’État de ses lois anti-avortement comme étant « le droit à l’avortement ». vérité » et dénigrer les points de vue opposés en les qualifiant de « mensonges ».

Le département de la Santé de l’État n’a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires. Le chirurgien général de l’État Joseph Ladapo, qui dirige le département, et son ancien avocat général, John Wilson, ont été nommés dans le dossier, qui vise à empêcher l’État d’engager des poursuites pénales contre les chaînes diffusant la publicité.

Le groupe a déclaré que la diffusion de la publicité avait commencé le 1er octobre sur une cinquantaine de stations. Tous ou presque ont reçu la lettre de l’État et la plupart ont continué à diffuser la publicité, a indiqué le groupe. Au moins l’un d’entre eux a retiré l’annonce, selon le procès.

Le dossier de mercredi est le dernier d’une série de bras de fer juridiques entre l’État et les défenseurs du droit à l’avortement autour de la mesure de vote, qui protégerait le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale, considérée comme étant au-delà de 20 semaines. Cela annulerait l’interdiction de l’avortement par l’État dans la plupart des cas après les six premières semaines de grossesse, c’est-à-dire avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes.

Le procureur général de l’État a tenté de garder la mesure hors du scrutin et les défenseurs ont intenté des poursuites sans succès pour empêcher le gouvernement de l’État de le critiquer. Une autre contestation judiciaire soutient que la déclaration d’impact fiscal de l’État sur la mesure est trompeuse.

La semaine dernière, l’État a également annoncé une amende de 328 000 dollars contre le groupe et a publié un rapport indiquant qu’un « grand nombre de signatures falsifiées ou de pétitions frauduleuses » avaient été soumises pour que la question soit inscrite sur le bulletin de vote.

Huit autres États ont prévu des mesures similaires lors du scrutin du 5 novembre, mais la campagne de la Floride s’annonce comme la plus coûteuse. Le troisième État le plus peuplé du pays n’adoptera l’amendement que si au moins 60 % des électeurs le soutiennent. Le seuil élevé donne aux adversaires une meilleure chance de le bloquer.

La publicité présente une femme décrivant comment on lui a diagnostiqué un cancer du cerveau alors qu’elle était enceinte de 20 semaines, avant les restrictions de l’État qui auraient bloqué l’avortement qu’elle avait subi avant le traitement.

« Les médecins savaient que si je n’interrompais pas ma grossesse, je perdrais mon bébé, je perdrais la vie et ma fille perdrait sa mère », a déclaré Caroline Williams.

Dans ses lettres aux chaînes de télévision, l’État affirme que cette affirmation rend la publicité « catégoriquement fausse », car l’avortement peut être obtenu après six semaines s’il est nécessaire pour sauver la vie d’une femme ou « éviter un risque sérieux de déficience physique substantielle et irréversible d’une personne majeure ». fonction corporelle.

Mais le groupe affirme que cette exception ne s’appliquerait pas ici car la femme avait un diagnostic terminal. L’avortement ne lui a pas sauvé la vie, a déclaré le groupe ; il l’a seulement prolongé.

Le président de la Commission fédérale des communications a fustigé l’action de la Floride dans un communiqué la semaine dernière.