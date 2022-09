FRANKFORT, Ky. (AP) – Sur la défensive pendant des années dans le Kentucky dominé par les républicains, les partisans du droit à l’avortement ont acquis un avantage l’année électorale à un moment charnière – ouvrant une grande avance de collecte de fonds avant un vote à l’échelle de l’État sur l’opportunité d’éliminer le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Le groupe Protect Kentucky Access a levé près de 1,5 million de dollars cette année en menant la campagne contre le projet d’amendement constitutionnel placé sur le scrutin de novembre, selon le dernier rapport de financement de campagne du groupe.

Pendant ce temps, le groupe anti-avortement menant la poussée en faveur de la mesure de vote, Yes For Life, a déclaré avoir collecté environ 350 000 $ au cours de la même période.

À l’approche de la course cruciale avant les élections, le groupe de défense des droits à l’avortement détient un avantage considérable en espèces dans une campagne populaire susceptible d’être menée circonscription par circonscription. Protect Kentucky Access avait plus de 1,2 million de dollars en banque à la fin de la période de référence la semaine dernière, tandis que Yes For Life avait 390 105 dollars. Les montants en caisse peuvent également inclure des dons de l’année dernière.

Le flux d’argent vers les deux parties devrait s’intensifier à l’approche des élections à enjeux élevés.

Les partisans du droit à l’avortement du Kentucky tentent de reproduire ce qui s’est passé le mois dernier au Kansas, un autre État conservateur. Les électeurs du Kansas ont rejeté une mesure de vote qui aurait permis à la législature contrôlée par les républicains de resserrer les restrictions ou d’interdire purement et simplement l’avortement.

Dans le Kentucky, la collecte de fonds par Protect Kentucky Access reflète “l’énergie et l’enthousiasme que nous constatons sur le terrain”, a déclaré Rachel Sweet, responsable de campagne du groupe.

En capitalisant sur son avantage en matière de collecte de fonds, la stratégie du groupe est de “rencontrer les électeurs là où ils se trouvent”, a déclaré Sweet. Cela signifie utiliser “tous les outils à notre disposition” pour promouvoir son message – y compris les publicités télévisées ainsi que les banques téléphoniques et le porte-à-porte, a-t-elle déclaré.

Les opposants à l’avortement dans le Kentucky ont déclaré qu’ils se préparaient à un afflux d’argent pour tenter d’arrêter la mesure du scrutin, mais ont déclaré qu’ils restaient convaincus que la mesure du scrutin gagnerait l’approbation des électeurs.

David Walls, directeur exécutif de The Family Foundation, a déclaré que les opposants à l’avortement s’étaient toujours attendus à ce que l’autre partie “dépense beaucoup pour soutenir son modèle commercial d’avortement à la demande”.

Addia Wuchner, présidente de la Yes for Life Alliance et directrice exécutive de Kentucky Right to Life, a déclaré que le groupe rival de défense des droits à l’avortement bénéficiait du soutien d ‘«intérêts libéraux radicaux et extérieurs à l’État».

L’approbation de la mesure du scrutin «permettrait un cadre raisonnable de lois sur l’avortement dans le Kentucky qui respecte le droit à la vie et à la santé des mères», a déclaré Wuchner.

Sweet a déclaré que le soutien d’un petit dollar à Protect Kentucky Access a augmenté après la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé le droit constitutionnel à l’avortement. Les rangs des bénévoles du groupe ont également augmenté, a-t-elle déclaré.

La décision a été “un signal d’alarme pour de nombreux Américains qui, peu importe ce qu’ils pensent personnellement de l’avortement, pensaient que ces droits étaient garantis”, a-t-elle déclaré.

Les partisans du droit à l’avortement sont sur la défensive depuis des années dans le Kentucky. Depuis que les républicains ont pris le contrôle total de la législature lors des élections de 2016, les législateurs ont promulgué une série de lois imposant davantage de restrictions à l’avortement. Beaucoup de ces mesures ont fini par être contestées devant les tribunaux.

L’épreuve de force sur la mesure du scrutin intervient au milieu de la dernière bataille judiciaire liée à l’avortement.

La Cour suprême du Kentucky a statué le mois dernier que l’interdiction quasi totale de l’avortement de l’État resterait en place pendant qu’elle examinait les contestations des deux cliniques d’avortement qui restaient dans l’État – toutes deux à Louisville. La haute cour de l’État a fixé une audience après les élections générales.

La législature dirigée par le GOP de l’État avait précédemment promulgué une «loi de déclenchement» interdisant presque tous les avortements si la Cour suprême des États-Unis annulait Roe v. Wade. Une fois que cela s’est produit, la loi de déclenchement de 2019 a appelé à la fin immédiate de presque tous les avortements. La seule exception est lorsque la santé de la mère est menacée.

Bruce Schreiner, Associated Press