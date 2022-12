Un groupe de défense citant un besoin désespéré pousse à des vols directs entre le Canada et le Pendjab, en Inde

Un groupe prônant des vols directs entre le Canada et la ville d’Amritsar, dans le nord-ouest de l’Inde, affirme qu’un récent accord de transport aérien entre les deux pays aurait dû inclure un vol direct vers l’État du Pendjab, dont on avait désespérément besoin depuis des années.

Amritsar est la deuxième ville la plus peuplée d’Inde et est un important centre commercial, culturel et de transport. C’est aussi le centre du sikhisme et le site du principal lieu de culte des sikhs, le Harmandir Sahib ou Temple d’Or.

Un accord Ciel ouvert entre L’Inde et le Canada ont été signés le mois dernier, permettant des vols illimités vers l’Inde. En vertu du nouvel accord, les compagnies aériennes canadiennes peuvent voler vers Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai et Kolkata – sans restriction. Auparavant, seuls 35 vols étaient autorisés par semaine.

Les compagnies aériennes indiennes sont libres de voler vers Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton et deux autres villes de leur choix.

Les voyageurs doivent prendre un vol de 14 heures pour Delhi et attendre sept heures pour un vol de correspondance ou faire un trajet en voiture de huit à dix heures pour se rendre à Amritsar, selon l’avocat local Mohit Dhanju. (Ben Nelms/CBC)

Mohit Dhanju, porte-parole de l’initiative FlyAmristar, a déclaré que la plupart des six villes du nouvel accord sont situées dans le centre et le sud de l’Inde, ce qui signifie que les voyageurs devront attendre environ sept heures à Delhi pour prendre un vol de correspondance vers Amritsar ou conduire environ huit à 10 heures dans le nord de l’Inde.

“Nous sommes au 21e siècle. Les gens ne devraient pas passer autant de temps à voyager. Vous prenez un vol de 14 heures pour Delhi, puis vous devez faire un trajet de 10 heures. Cela n’a aucun sens.”

Dhanju, porte-parole de l’Initiative FlyAmritsar, affirme qu’Amritsar est la plus grande ville de l’État du Pendjab et un important site culturel et religieux. (Sohrab Sandu/CBC News)

Pour aggraver les choses pour les voyageurs en Colombie-Britannique, Air Canada a suspendu temporairement ses vols entre Vancouver et Delhi en raison d’un certain nombre de facteurs, dont le conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Dhanju dit que l’aéroport international Sri Guru Ram Dass Jee à Amritsar dispose d’un système moderne d’approche et d’atterrissage aux instruments de précision de catégorie 3 avec des vols directs vers neuf autres destinations internationales, dont Singapour et Londres, et cela n’a pas de sens de ne pas avoir de vol direct au Canada compte tenu du grand nombre d’immigrants indiens résidant en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces.

Selon le recensement de la population de 2021 de Statistique Canada, le mandarin et le pendjabi étaient les langues les plus parlées du pays. En 2021, plus d’un demi-million de Canadiens parlaient principalement le pendjabi à la maison.

“Il y a une diaspora pendjabie d’un million de personnes vivant partout au Canada… [and Amritsar] revêt une importance significative. Toute personne du Pendjab gardera un ou deux jours séparés pour se rendre à Amritsar et y adorer », a déclaré Dhanju, ajoutant que la ville a la « même importance » que le Vatican pour la communauté indienne.

“Excellente croissance” pour voyager en Inde

Le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, a déclaré que depuis 2019, le Canada a connu une “trajectoire de croissance” pour les voyageurs se rendant en Inde et que le contrat récemment élargi entre les deux pays visait à refléter cette demande.

Omar Alghabra dit comprendre le besoin et la demande d’un vol direct vers Amritsar et a rencontré le ministre indien de l’aviation civile au printemps dernier, mais le gouvernement indien “n’était pas encore prêt”. (Sohrab Sandu/CBC)

« Plus tôt cet automne, les vols moyens [to India] par semaine était de 31 et 32, donc nous atteignions en fait la limite … et nous pouvions prévoir qu’il y aurait une augmentation de la demande dans les années à venir », a déclaré Alghabra à CBC News.

Quatre députés conservateurs ont signé une lettre demandant au PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, d’établir un vol direct entre le Canada et l’État du Pendjab.

Alghabra a déclaré que la demande d’un vol direct vers Amritsar avait été demandée lors des négociations plus tôt cette année, et il espère poursuivre la discussion avec le gouvernement indien.

La semaine dernière, mes collègues @BradleyVis, @TimUppal @markstrahl et j’ai envoyé une lettre au président et chef de la direction d’Air Canada. Nous avons gentiment demandé à M. Rousseau d’offrir des vols directs entre le Canada et l’État du Pendjab.#Punjab a> #Canada #yyc #yyCFL pic.twitter.com/NJvzUIb3xD —@jasrajshallan

“J’ai rencontré le ministre indien de l’aviation civile au printemps dernier, [and] mon objectif de la discussion était d’avoir des vols directs vers Amritsar. C’est quelque chose que nous désirons. C’est quelque chose que nous jugeons nécessaire », a-t-il dit, ajoutant que la majorité des Canadiens en Inde qui ont été rapatriés pendant la pandémie étaient originaires de la région du Pendjab.

“Malheureusement, le gouvernement indien n’était pas encore prêt, même si nous l’avions demandé.”

CBC News a contacté le ministère de l’Aviation civile en Inde et Air Canada, mais n’a pas obtenu de réponse avant la date limite.