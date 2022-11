Un groupe de dauphins s’est retrouvé coincé dans la boue à marée basse – voici comment une communauté de la Nouvelle-Écosse les a sauvés

Le voyage d’une femme de la Nouvelle-Écosse à l’épicerie s’est soldé par des baskets trempées de boue, 16 dauphins sauvés et un nouveau sens de la communauté.

Vendredi après-midi, des dizaines de personnes à Digby, en Nouvelle-Écosse,. se sont mobilisés pour sauver un groupe échoué de dauphins à flancs blancs de l’Atlantique qui s’était coincé dans le bassin d’Annapolis lorsque la marée s’est retirée.

Linda Groocock d’Annapolis Royal a repéré le groupe de dauphins à travers des jumelles qu’elle garde dans sa voiture. Elle était en pause après avoir fait des courses à Digby.

Au début, elle aimait juste les regarder nager au soleil, mais s’est vite rendu compte qu’ils avaient des ennuis.

“La marée descend, et de plus en plus commencent à s’échouer parce que … ces marées de la baie de Fundy sont quelque chose”, a déclaré Groocock samedi.

Elle a lancé un appel à l’aide et a finalement pris contact avec la Marine Animal Response Society.

Vendredi, Linda Groocock se tient près d’un dauphin échoué dans le bassin d’Annapolis. Un grand groupe de citoyens, du personnel fédéral des pêches et des pompiers volontaires ont protégé, et finalement libéré, le groupe de dauphins. (Saskia Geerts)

Le groupe basé à Halifax n’a pas pu se rendre à Digby à temps, il a donc fait appel au service d’incendie volontaire de Digby et à des responsables du ministère des Pêches et des Océans pour organiser une opération de sauvetage vers 15 h.

Pendant ce temps, Groocock a également publié des articles sur les dauphins sur les réseaux sociaux et a alerté l’école secondaire régionale de Digby à proximité – de sorte que les premières personnes à la rejoindre sur les lieux étaient trois adolescents.

“C’était comme si des anges marchaient dans la boue pour aider. C’était merveilleux. Et puis de plus en plus de gens sont arrivés après ça”, a déclaré Groocock. “C’était l’expérience d’une vie.”

Groocock a déclaré que le personnel des pêches montrait à tout le monde quoi faire. De la boue était tassée autour des dauphins pour les garder couchés sur le ventre. Les évents étaient dégagés avec des serviettes trempées.

Une journée de novembre exceptionnellement chaude a aidé l’effort de sauvetage. Groocock a déclaré que l’eau n’était pas très froide et que personne ne se souciait d’être mouillé et boueux.

Des dizaines de personnes se sont jointes à un effort de sauvetage pour libérer 16 dauphins de la boue du bassin d’Annapolis vendredi après-midi. (Saskia Geerts)

Les gens s’appelaient pour s’assurer que tout le monde allait bien pendant le processus, a déclaré Groocock, et il y avait un véritable sens de la communauté.

Ayant récemment déménagé de l’Ontario dans la région, Groocock a déclaré qu’elle avait le mal du pays qui s’atténuait lentement à mesure qu’elle s’impliquait davantage avec les gens.

“Voir comment tout le monde s’est réuni hier, c’était vraiment incroyable pour ces belles créatures qui … si ce n’était pas pour tout le monde, cela ne se serait peut-être pas si bien terminé pour elles”, a déclaré Groocock.

« La Nouvelle-Écosse forte et fière… était là-bas hier dans le bassin, c’est certain.

Le groupe d’environ 40 personnes a pu mettre des dauphins plus petits sur des bâches et des traîneaux et les tirer dans des eaux plus profondes, mais tous ceux qui ont été libérés attendaient toujours la nacelle entière, a déclaré Groocock.

Lorsque la marée a commencé à remonter, elle a dit qu’ils pouvaient entendre les gazouillis des dauphins.

Une quarantaine de personnes ont participé au sauvetage. (Saskia Geerts)

“C’est tellement, tellement beau”, a déclaré Groocock. “Si cela ne montre pas un sens de la famille chez nos dauphins, je ne sais pas ce qui se passe.”

En quelques heures, les 16 dauphins ont été ramenés à la mer en toute sécurité.

Tonya Wimmer, directrice exécutive du groupe d’intervention maritime, a déclaré que les dauphins peuvent survivre hors de l’eau pendant six heures ou plus tant qu’ils respirent librement. Mais elle a dit que l’idéal était de les remettre à l’eau le plus rapidement possible.

Bien qu’il soit normal de voir des dauphins s’approcher du rivage à cette période de l’année pour chasser du poisson pour manger, Wimmer a déclaré que “cela n’arrive pas très souvent” qu’autant de dauphins s’échouent en même temps.

Elle a dit que bien que l’équipe n’ait pas pu répondre physiquement cette fois, ils ont donné des conseils au groupe de sauvetage et ont déterminé avec les pompiers que le rivage boueux du bassin était suffisamment ferme pour que les citoyens puissent marcher dessus.

“Nous sommes tellement chanceux dans les provinces maritimes d’avoir des gens dans nos communautés qui se soucient de ces animaux, qui se soucient des océans. Et quand le besoin est là… les gens répondent à l’appel”, a déclaré Wimmer.

“Nous voulons vraiment pouvoir exploiter cette passion, mais … nous n’encouragerions jamais les gens à le faire par eux-mêmes.”