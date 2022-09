L’équipe de danse norvégienne, Quick Style, a une fois de plus envoûté Internet avec une autre performance énergique. Cette fois, le groupe de danse a atteint Times Square à New York. Ce qui est plus intéressant, c’est l’amour et le soutien qu’ils ont reçus des spectateurs et de certains de leurs fans qui attendaient patiemment leur arrivée. Quick Style a choisi le numéro populaire de Bollywood Kala Chashma pour danser, laissant ainsi tout le monde les huer et les encourager.

La chorégraphie énergique comprenait également un sketch comique au début, dès que Kala Chashmah joue, l’un des membres du groupe donne un coup de pied à un autre pour le faire tomber au sol. Cependant, lorsque la piste accélère, le membre au sol twerke et amplifie l’ambiance. L’ensemble du groupe exécute ensuite toute la chorégraphie en synchronisation et leur coordination a suscité d’immenses éloges en ligne.

Quick Style engage également les spectateurs en les encourageant à chanter la piste. Pendant ce temps, la foule qui les entoure capture le moment sur leurs appareils mobiles. Tout en partageant la vidéo en ligne, le groupe a déclaré que la performance était leur « prise de contrôle de Time Square ». Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo de danse a déjà recueilli plus de 2 millions de vues sur l’application de partage de photos et des tonnes d’appréciation dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit: «Le style rapide, vous êtes magiques», un autre a ajouté: «Ils me donnent tous tellement de positivité. L’amour de l’Inde. Un autre a rejoint, « Banger. L’histoire en marche. »

Pour ceux qui ne le savent pas, le groupe a déjà fait beaucoup de bruit lorsque la vidéo de leur performance desi lors d’un mariage s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet. Dans le clip viral, le groupe de danse a joué sur plusieurs numéros à succès de Bollywood, notamment Chura Ke Dil Mera, Sadi Gali, Tumse Milke Dil Ka et Kala Chashma. La vidéo de danse virale a recueilli plus de 20 millions de vues sur YouTube.

À l’origine, Kala Chashmah figure dans la tracklist du film Baar Baar Dekho de Sidharth Malhotra et Katrina Kaif. Recréée par Badshah, la chanson a suscité l’amour mondial et continue d’être en tête de la liste de lecture des fêtes en Inde.

