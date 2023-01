Un groupe de danse indonésien recrée “Jhoome Jo Pathaan” de SRK et Deepika Padukone

Pathaan, le prochain film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, est l’un des films les plus attendus. La chanson de Jhoome Jo Pathaan du film a créé un énorme buzz parmi les amateurs de Bollywood. Maintenant, un groupe de danse indonésien a recréé l’intégralité des pas de chanson et de crochet de Jhoome Jo Pathaan. Youtuber Vina Fans a partagé la vidéo de la même chose sur sa chaîne.

La vidéo s’ouvre sur le groupe de danse indonésien vêtu de tenues similaires portées par Shah Rukh Khan et Deepika Padukone dans la piste originale. Le groupe continue à reproduire tous les mouvements et les cloue parfaitement. La vidéo a recueilli plus de 694 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été stupéfaits en regardant cette version recréée. L’un des utilisateurs a écrit: «Je suis un Indien complet et un ancien citoyen indonésien, j’adore la façon dont vous avez recréé toute la scène par scène et par étapes, SRK et Deepika devraient venir en Indonésie pour vous saluer. Beaucoup d’amour.” Un autre utilisateur a écrit : « Omg ! Terrifiant! Je suis à court de mots, vous deux et tous les autres dans la vidéo l’avez compris ! Je l’ai tué comme un pro ! Des costumes aux mouvements de danse, aux lieux et aux expressions, tout est parfait !

Un autre a déclaré: «L’effort et la passion que Vina a mis dans cette chanson sont géniaux. Vraiment impressionnant.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Jhoome Jo Pathaan présente la voix époustouflante d’Arijit Singh en collaboration avec Sukriti Kakar et le duo musical Vishal et Shekhar. Le clip vidéo du morceau est un succès absolu grâce à l’ambiance optimiste et aux mouvements de danse époustouflants de SRK et Deepika Padukone. En plus de Jhoome Jo Pathaan, les créateurs ont également sorti une autre chanson intitulée Besharam Rang. Le film très attendu Pathaan devrait sortir sur les grands écrans le 25 janvier.

