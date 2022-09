Les chansons de Bollywood sont à la mode dans le monde entier, les utilisateurs des médias sociaux font souvent des bobines sur diverses chansons indiennes. Récemment, Kala Chashma de Katrina Kaif est devenue la préférée de tous, non seulement des fans, mais des célébrités comme Ayushmann Khurrana et Riteish Deshmukh ont également fait des bobines sur la chanson.



Après la popularisation rapide de Kala Chashma à travers le monde, il semble qu’il y ait un autre numéro de danse que les gens à l’étranger apprécient ! Récemment, un groupe de Sud-Coréens a été filmé en train de danser sur les airs de la chanson Nagada Sang Dhol de Deepika Padukone et de Tattad Tattad de Ranveer Singh. La vidéo est maintenant devenue virale ! Les deux chansons de Ranveer Singh et Deepika Padukone avec Goliyon Ki Raasleela: Ramleela, ont fait trembler le groupe coréen d’hommes et de femmes avec enthousiasme.

Dans le clip partagé par un créateur numérique nommé Swarnim, le jeune groupe pouvait être vu vêtu de tenues traditionnelles, faisant les pas de crochet des deux chansons!

Regardez la vidéo





Swarnim a mis en ligne la vidéo sur Instagram et a mentionné que la danse avait eu lieu lors d’un événement organisé pour célébrer le festival coréen de Thanksgiving connu sous le nom de Chuseok. Swarnim a en outre mentionné dans sa légende que ledit festival est également appelé Hangavi, ce qui signifie festival de la mi-automne ou festival de la lune des moissons.

Les Sud-Coréens profitent de trois jours de vacances pendant les festivités. Elle est célébrée chaque année le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire à la pleine lune. (Avec les entrées de l’ANI)