Un groupe de contrôle des armes à feu doit dire aux députés des mesures d’armes à feu confuses de type agression

Une voix éminente pour un contrôle plus strict des armes à feu est sur le point de dire aux députés que les efforts du gouvernement fédéral pour interdire les armes à feu de type assaut se sont embourbés dans la désinformation.

Le groupe PolySeSouvient prévoit comparaître aujourd’hui devant un comité de la Chambre des communes pour appuyer le projet du gouvernement fédéral d’enchâsser dans la loi une définition des armes à feu considérées comme dangereuses pour un usage civil.

PolySeSouvient regroupe des étudiants et des diplômés de l’École polytechnique de Montréal, où un homme armé a tué 14 femmes avec un Ruger Mini-14 en 1989.

Les libéraux fédéraux ont interdit l’arme à feu, ainsi que quelque 1 500 autres modèles et variantes d’armes à feu, par le biais d’un décret en mai 2020, affirmant qu’ils n’avaient pas leur place dans le tir sportif ou la chasse.

Ottawa a décidé en novembre dernier de renforcer l’interdiction en incluant une définition toujours renouvelée de ces armes à feu dans un projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui contient également des mesures sur les armes de poing, les révocations de permis et les opérations de contrebande.

Mais les libéraux ont retiré les amendements décrivant la définition plus tôt ce mois-ci, après les critiques des députés conservateurs et des défenseurs des armes à feu qui ont déclaré que cela interdirait les fusils de chasse et les fusils de chasse couramment utilisés.

Raquel Dancho, la porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, a déclaré en novembre que la définition proposée jetait un filet très large – « la plus importante interdiction de fusil de chasse de l’histoire du Canada ».

Le comité de la sécurité publique qui examine le projet de loi prévoit maintenant d’entendre divers groupes et individus au sujet des amendements mis de côté, dans le but d’élaborer un nouveau libellé.

PolySeSouvient soutient que l’approche initiale était fondamentalement saine, mais a fini par être assombrie par un langage confus et des affirmations erronées ou trompeuses.

“Bien que nous soyons d’accord avec les critiques qui disent que le processus entourant leur introduction était problématique, nous pensons qu’en substance, ils étaient généralement solides et n’auraient pas interdit la plupart sinon tous les modèles de chasse présentés par les opposants à un contrôle plus strict des armes à feu”, a déclaré le groupe. dans une lettre du 9 février au député libéral Ron McKinnon, qui préside le comité.

PolySeSouvient, qui a rendu sa lettre publique cette semaine, affirme que l’écho des revendications du lobby des armes à feu a contribué à une peur infondée chez les chasseurs, même si leurs armes à feu n’auraient très probablement pas été interdites par les mesures proposées.

Le groupe affirme que l’un des principaux défis est “le manque de clarté entourant ces amendements”.

“Les propositions législatives étaient particulièrement difficiles à comprendre, car la classification des armes à feu est en soi un sujet complexe”, indique la lettre de PolySeSouvient. “Cela a permis à beaucoup de désinformation de prospérer.”

Ce que les opposants n’ont pas réussi à reconnaître, c’est que seules les versions avec un alésage de 20 millimètres ou plus, semblable à un lance-grenades, ou avec une énergie initiale de 10 000 joules, qui peuvent percer des équipements et des structures militaires, seraient interdites, dit le groupe.

Selon le gouvernement, ces armes à feu sont principalement conçues pour produire des pertes humaines massives ou causer des dommages matériels importants à longue distance, et leur puissance potentielle dépasse une utilisation civile sûre ou légitime.

Certains ont exprimé leur inquiétude que, si un modèle était mentionné dans la dernière longue liste d’amendements, toutes les versions seraient interdites.

“Cependant, la plupart sinon tous les modèles nommés par ceux qui s’opposent à l’amendement ne sont pas réellement concernés par l’amendement”, indique la lettre de PolySeSouvient. “Nous soutenons pleinement la révision du langage des propositions originales pour le rendre plus simple et moins déroutant.”

Parmi ces armes à feu figure le Ruger n°1.

Murray Smith, un spécialiste technique du Programme canadien des armes à feu de la GRC, a déclaré au comité au début de décembre que les fusils Ruger n ° 1 «sont interdits si, et seulement si, ils sont chambrés pour un calibre qui produit des énergies initiales supérieures à 10 000 joules .”

“Les autres fusils Ruger n ° 1, qui sont chambrés pour différents calibres qui ne produisent pas ce niveau d’énergie, resteront dans la catégorie existante, qui, en gros, n’est pas restreinte”, a-t-il déclaré.

Le Programme canadien des armes à feu a examiné l’analyse des modifications par PolySeSouvient à la demande de La Presse canadienne et n’a pas contesté la substance des conclusions du groupe.

Lors de la présentation du projet de loi au printemps dernier, les libéraux ont annoncé un plan visant à mettre en œuvre un gel de l’importation, de l’achat, de la vente ou du transfert d’armes de poing pour aider à réduire la violence liée aux armes à feu.

La réglementation fédérale visant à limiter le nombre d’armes de poing au Canada est maintenant en vigueur.

Le projet de loi contient des mesures qui renforceraient le gel des armes de poing. La législation permettrait également de retirer les permis d’armes à feu des personnes commettant des violences domestiques ou se livrant à du harcèlement criminel, comme le harcèlement criminel, ainsi que d’augmenter les peines maximales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu de 10 à 14 ans.

Cependant, l’examen par le comité de ces éléments du projet de loi a été largement déraillé par le tollé suscité par la définition des armes à feu de type agression.

—Jim Bronskill, La Presse canadienne

