Un groupe de conservation découvre un nombre record de lézards sanguinaires en voie de disparition en Alberta

À peu près de la taille d’une aile de poulet, la seule espèce de lézard indigène de l’Alberta n’est pas protégée contre les prédateurs. Elle tire donc du sang de ses orbites.

Et plus tôt cette semaine, dans le cadre d’une recherche annuelle des reptiles sanguinaires en voie de disparition, Conservation de la nature Canada (CNC) a trouvé huit grands lézards à petites cornes dans le sud-est de l’Alberta.

C’est le plus haut record de l’espèce que CNC ait jamais trouvé.

“Je ne pense pas que nous en ayons jamais trouvé plus de deux ou trois. … Donc, pouvoir en trouver autant – c’est assez incroyable pour nous”, a déclaré Megan Jensen, gestionnaire des zones naturelles de CNC pour le sud-est de l’Alberta.

“Il y a juste un profond sentiment de gratitude de pouvoir voir quelque chose dont beaucoup de gens ne réalisent même pas qu’il existe.”

Les grands lézards à petites cornes sont souvent appelés “crapauds à cornes” en raison de leur apparence. (Nicolas Carbol)

Les grands lézards à petites cornes se trouvent dans des régions isolées de l’Alberta et de la Saskatchewan. Ils vivent dans des zones au sol meuble et dépendent des prairies, l’une des zones les plus menacées au Canada.

Jensen dit que les reptiles brun clair dépendent du fait qu’ils ressemblent à de la terre et peuvent se fondre dans leur environnement pour se protéger des prédateurs, comme les oiseaux et les coyotes.

Mais leur principal mécanisme de défense ? Ils tirent du sang de leurs orbites lorsqu’ils sont attrapés par des prédateurs.

“C’est un goût vraiment dégoûtant, donc certaines espèces les laisseront tomber et cela les sauvera de la mort”, a déclaré Jensen.

Recherche annuelle des espèces cryptiques

Chaque année, la CCN demande des permis au gouvernement et organise des recherches – ce qu’ils appellent des “enquêtes” – pour trouver l’espèce en voie de disparition dans son habitat naturel.

Elle dit que les lézards ne se trouvent que dans des zones très limitées qui peuvent être sujettes à la perte d’habitat.

Cette année, l’équipe de recherche comprenait six stagiaires et deux gestionnaires, dont Jensen. Ils ont fouillé une propriété gérée par CNC.

“Vous vous étendez sur l’intégralité de la colline et le bas de la colline et vous faites en quelque sorte un balayage pour eux”, a-t-elle déclaré.

L’équipe de CNC à la recherche de grands iguanes à petites cornes dans le sud-est de l’Alberta. (Nicolas Carbol)

Après avoir cherché pendant quatre heures à des températures de 35°C, ils ont trouvé huit grands lézards à petites cornes.

“Nous sommes très chanceux d’avoir une bonne équipe de stagiaires qui nous aide ce jour-là.”

L’une de ces stagiaires était Ania Marcus. Originaire de Toronto, elle fait un stage pour CNC en partenariat avec un autre programme appelé le Corps canadien de conservation.

Elle a trouvé l’un des huit lézards lundi.

“C’était vraiment très gratifiant parce que c’est beaucoup, comme, chercher autour parce qu’il est très, très difficile de les trouver”, a déclaré Marcus.

Marcus dit qu’elle a été surprise d’apprendre qu’elle était autorisée à tenir les lézards et qu’ils sont plus petits que prévu.

Lézard à cornes courtes taché de sang capturé plus tôt cette semaine. Le naturaliste albertain Chris Fisher affirme que les chercheurs sur les lézards qui ont vu plus de 500 de cette espèce en Alberta et en Saskatchewan n’ont jamais observé cela. (Chris Fisher)

“C’était plutôt cool de sortir et de pouvoir voir une espèce si rare de première main. J’ai eu l’impression que c’était une expérience très spéciale.”

Lézard taché de sang photographié par un naturaliste albertain

Le naturaliste Chris Fisher dit qu’il est “absolument phénoménal” que la CCN ait pu rencontrer huit grands lézards à petites cornes en l’espace de quatre heures.

Il recherche les lézards en Alberta et en Saskatchewan depuis plus de 30 ans. Cette année, il dit avoir vu trois lézards en Alberta.

“Mais seulement trois lézards dans une année civile est un décompte spectaculaire pour l’Alberta… Même une fois dans une vie, c’est un cran dans la ceinture d’un naturaliste albertain chevronné”, a déclaré Fisher.

La région où les stagiaires de CNC cherchaient de plus grands lézards à petites cornes. (Nicolas Carbol)

Il y a quelques jours à peine, il en a vu un se promener dans les Badlands, et cela a attiré son attention car il y a très peu d’autres signes de vie dans cet environnement.

Il a remarqué que sa tête était rouge et a pensé que c’était inhabituel, alors il s’est approché et a pris des photos du lézard à tête rouge.

“En évaluant les images plus tard, j’ai été fasciné d’apprendre que j’étais peut-être le premier à photographier, au Canada, la preuve de la légendaire défense sanglante des globes oculaires des lézards à petites cornes.”

Fisher dit qu’il ressemblait un peu à un guerrier du Moyen Âge.

“C’était vraiment une opportunité unique pour moi.”

Protéger l’habitat des lézards à petites cornes

Les écosystèmes de prairies en danger critique d’aujourd’hui étaient autrefois un écosystème dominant en Amérique du Nord, mais plus de 90 % de ces terres ont été perdues à des fins agricoles et industrielles depuis la colonisation du pays, explique Fisher.

Les lézards à petites cornes sont relégués à « juste une pincée d’espace », généralement dans les environs des régions de Badland dans l’extrême sud-est de l’Alberta.

Fisher dit qu’il reste très peu de cet habitat, il est donc un ardent partisan du travail de conservation de CNC.

“C’est tout simplement merveilleux que Nature Conservancy cible certaines de ces zones dans ses recherches et ses accords fonciers.”

Jensen dit que CNC va continuer à travailler avec les éleveurs, les propriétaires fonciers et d’autres membres de l’industrie pour conserver ces zones et les espèces qui s’y trouvent.

Elle dit qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur les lézards à petites cornes, ils continueront donc à les surveiller à l’avenir.

“Nous devons continuer à travailler ensemble en équipe et continuer à faire ce que nous faisons pour leur fournir cet habitat”, a déclaré Jensen.