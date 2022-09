Un groupe de communautés des Premières Nations et métisses acquiert une participation minoritaire dans 7 pipelines d’Enbridge

Enbridge Inc. a signé une entente pour vendre une participation minoritaire dans sept pipelines dans la région d’Athabasca, dans le nord de l’Alberta, à un groupe de 23 communautés des Premières nations et métisses pour 1,12 milliard de dollars.

Selon Enbridge, il s’agit de la plus importante transaction de partenariat économique autochtone liée à l’énergie en Amérique du Nord à ce jour.

Athabasca Indigenous Investments (Aii), une société en commandite de 23 communautés des Premières nations et des Métis visés par les traités 6 et 8, gérera l’investissement, qui comprend une participation non opérationnelle de 11,57 % dans les pipelines.

Aii a déclaré que l’accord devrait rapporter plus de 10 millions de dollars par an aux communautés représentées dans le partenariat.

L’Alberta Indigenous Opportunities Corp., une société d’État provinciale, a déclaré avoir fourni une garantie de prêt qui a permis aux communautés d’emprunter les 250 millions de dollars pour leur participation dans les actifs au lieu d’apporter leur propre capital.

Le directeur général d’Enbridge, Al Monaco, a déclaré que le partenariat illustre la façon dont Enbridge et les communautés autochtones peuvent travailler ensemble.

Les pipelines inclus dans l’entente sont Athabasca, Wood Buffalo/Athabasca Twin et les réservoirs associés, Norlite Diluent, Waupisoo, Wood Buffalo, Woodland et le prolongement Woodland.

Le président d’Aii, Justin Bourque, a déclaré mercredi dans le communiqué que les actifs “contribueront à améliorer la qualité de vie dans nos communautés pendant de nombreuses années à venir”.

Le chef Greg Desjarlais de la Première Nation de Frog Lake a déclaré dans le communiqué que l’investissement soutient la souveraineté économique des communautés de la région d’Athabasca.

Enbridge a déclaré que les actifs reposent sur des ressources à long terme et des contrats à long terme, qui fournissent des flux de trésorerie hautement prévisibles.

L’accord devrait être conclu au cours du mois prochain.

En mars 2022, 16 communautés autochtones situées le long du tracé du gazoduc Coastal GasLink ont ​​signé des accords d’option pour une participation au capital du projet.