Un groupe de cet animal est une claque – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Commençons votre vendredi alors que nous nous dirigeons vers le long week-end !

Fait amusant: Un groupe de méduses s’appelle un smack.

En ce jour

En 1908, l’Université de l’Alberta ouvre ses portes.

En 1950, le Canada exécute son premier sauvetage en montagne par hélicoptère.

En 1962, ABC diffuse sa première émission télévisée en couleur – The Jetsons.

En 1969, Butch Cassidy et le Sunshine Kid sortent en salles.

En 1994, The Shawshank Redemption sort en salles.

En 2009, Modern Family est diffusé à la télévision.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la journée de la bisexualité, la journée de la technologie de l’éducation, la journée végétarienne, la journée internationale des langues des signes, la journée nationale des dames, la journée nationale du boulanger, la journée nationale du vinaigre de cidre de pomme, la journée nationale Go With Your Gut, la journée nationale des chiens en politique, la température nationale Control Day, National Great American Pot Pie Day et Redhead Appreciation Day.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Découvrez la beauté de l’Okanagan comme jamais auparavant avec un nouveau livre de coloriage. En savoir plus ici.

Un homme de Penticton endormi au volant mène à une saisie de drogue. En savoir plus ici.

Éclosion de COVID-19 dans une autre installation de Vernon. En savoir plus ici.

Tendance

La star des Cincinnati Reds et le Canadien Joey Votto redonnent à l’équipe pendant qu’il est absent pour la saison. Il a fait le tour de la foule pour faire connaissance avec les fans présents.

Joey Votto est absent pour la saison mais cela ne l’empêchera pas de rencontrer des fans et de faire leur journée pic.twitter.com/ShDAy4871I – À partir de 9 (@Starting9) 22 septembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le chanteur Bruce Springsteen (73), l’acteur Anthony Mackie (44), l’acteur Skylar Astin (35), le comédien Hasan Minhaj (37), l’acteur Jason Alexander (63) et le chanteur Ray Charles (aurait été 92).

Il n’y aura pas de départs matinaux la semaine prochaine.

Passez un bon weekend tout le monde!

