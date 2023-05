Un groupe de Caroline du Sud va demander à la Cour suprême de renommer une affaire historique de déségrégation scolaire

SUMMERTON, SC (AP) – Les leaders des droits civiques en Caroline du Sud prévoient de demander à la Cour suprême des États-Unis de renommer la décision historique Brown v. Board of Education qui a interdit la ségrégation des écoles publiques à travers le pays.

Au cours des trois prochains mois, un groupe représentant d’anciens plaignants et leurs descendants prévoit de déposer des documents demandant à la Haute Cour de réorganiser l’ensemble des cinq affaires de 1954 qui ont conduit à la décision Brown, rapporte The Post and Courier. Le groupe, qui s’est associé à un avocat de Camden, en Caroline du Sud, souhaite remplacer Brown v. Board of Education of Topeka par une affaire de Caroline du Sud qui a été déposée plus tôt mais qui est moins connue.

Briggs v. Elliott est une affaire de Caroline du Sud nommée d’après Harry Briggs, l’un des 20 parents qui ont intenté une action en justice contre le président du conseil scolaire du comté de Clarendon, RW Elliott.

Le groupe voit le changement de nom comme un moyen de restaurer la Caroline du Sud comme le berceau du mouvement de déségrégation de l’éducation publique.

« Tout le monde se couche et dit que vous ne pouvez pas faire ça », a déclaré Cecil Williams, célèbre photographe des droits civiques de Caroline du Sud, qui a été à l’avant-garde de l’effort.

« Beaucoup diront que c’est fou », a-t-il ajouté. « Cela pourrait être ri hors du tribunal. »

Pour Williams et les 20 familles qui ont signé leur nom dans l’affaire Briggs, cela vaut la peine d’essayer de réparer ce qu’ils considèrent comme une injustice.

« Si ce pays veut un jour se réconcilier avec son histoire, c’est un bon endroit, à l’occasion du 70e anniversaire de Brown v. Board of Education », a déclaré Williams.

L’affaire Briggs, déposée en mai 1950, a été la première affaire de ce type à être portée devant un tribunal fédéral. L’affaire Brown est survenue près de neuf mois plus tard.

