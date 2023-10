Un groupe de boulangerie voit des solutions à la pénurie de main-d’œuvre à portée de main

RESSORTS DE SOUFRE BLANC, W. VA. — Des voies devraient être explorées pour permettre aux employeurs d’embaucher certaines personnes valides aux États-Unis qui manquent actuellement de documents ou de statut de résidence leur permettant de travailler, a déclaré Eric Dell, président et directeur général de l’American Bakers Association. M. Dell a déclaré que l’aggravation des pénuries de main-d’œuvre constitue une menace potentielle pour la sécurité alimentaire des États-Unis.

Lors d’une présentation le 6 octobre devant la North American Millers’ Association, M. Dell a fait le point sur les nouvelles façons dont l’ABA réfléchit aux solutions possibles pour ce qui a été sa principale priorité organisationnelle : aider les entreprises à trouver suffisamment de travailleurs pour maintenir les opérations de boulangerie. La présentation faisait partie de la réunion annuelle de la NAMA, qui s’est tenue du 5 au 7 octobre au Greenbrier à White Sulphur Springs.

M. Dell a déclaré que les difficultés persistantes de l’industrie de la boulangerie à réaliser des progrès significatifs dans ce domaine ont incité son conseil d’administration à faire pression pour des mesures agressives. Le déplacement d’une plus grande partie de la main-d’œuvre américaine vers le travail à distance, ce qui n’est pas possible pour la plupart des travailleurs de la boulangerie, et un chômage constamment faible ont exacerbé les conditions de nombreux employeurs à la recherche de personnel.

« Nous avons essayé de jouer (dans le passé) sans enfoncer un enjeu dans le sol et sans adopter une position ferme », a déclaré M. Dell. « Notre conseil d’administration fait désormais pression. »

La pénurie de main-d’œuvre doit être considérée comme un problème de sécurité alimentaire, a déclaré M. Dell, avertissant que les États-Unis pourraient devenir dépendants des aliments importés s’ils n’ont pas suffisamment de main-d’œuvre pour faire fonctionner les usines et remplir les rayons des supermarchés. En fait, de nombreux travailleurs potentiels vivent actuellement aux États-Unis et aimeraient occuper des postes vacants dans des usines de boulangerie et d’autres usines de production alimentaire, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui veulent travailler et nous voulons les embaucher si nous le pouvons », a déclaré M. Dell. « Beaucoup d’entre eux sont dans le système et le processus administratif avance très lentement. Nous ne connaissons pas les solutions, mais nous savons une chose. Nous avons des gens qui veulent travailler et nous voulons les employer de la bonne manière. Nous allons être actifs. Je n’ai pas prononcé le mot immigration. Il s’agit d’une question de main-d’œuvre. Il s’agit d’approvisionnement alimentaire. Sans travailleurs, nous ne pouvons pas nourrir ce pays. Nous avons un problème d’approvisionnement alimentaire. Nous avons un problème de sécurité alimentaire.

Plus tard dans sa présentation, M. Dell a souligné le problème et la menace pour la sécurité alimentaire en dévoilant de nouvelles données montrant que les boulangers sont sur la bonne voie pour avoir 53 500 emplois non pourvus d’ici 2030.

« Sur la base des chiffres de l’Association nationale des fabricants, c’est ce qui devrait être le manque de main-d’œuvre », a-t-il déclaré. « C’est une question de sécurité alimentaire. Nous nous attaquons à ce problème de main-d’œuvre sur la Colline. Nous essayons d’obtenir de bonnes données à partager avec nos législateurs et nos régulateurs pour leur dire : « Nous avons besoin d’aide ». Il s’agit d’embaucher des gens qui veulent travailler. Nous avons besoin d’une solution à ce problème.

Développant les données, M. Dell a déclaré que l’impact de 53 000 emplois non pourvus dans la boulangerie aurait des effets d’entraînement majeurs, conduisant à un total de 148 000 emplois perdus, 9,7 milliards de dollars de salaires perdus, 36,2 milliards de dollars de production perdue et 3,3 milliards de dollars de taxes directes perdues.

Se pencher de manière agressive sur la question de la main-d’œuvre fait partie d’un changement culturel que M. Dell a déclaré que l’ABA cherche à réaliser afin de devenir plus efficace sur une série de questions.

« Pendant trop longtemps, l’industrie alimentaire en général a été de nature plus défensive en matière de réglementation », a-t-il déclaré. « Nous avons cette posture de grandes et mauvaises entreprises alimentaires. J’ai vraiment essayé de changer ce message, et je pense qu’il a changé au cours des deux dernières années, pour être très tourné vers l’avant, faire ce qu’il faut sur les problèmes et ne pas toujours dire non.

Au-delà de la recherche de moyens d’exploiter la population américaine incapable de postuler à un emploi, M. Dell a déclaré que les boulangers doivent intégrer l’automatisation dans leurs opérations.

Il a poursuivi : « Je dis à nos gens : « Automatisez, automatisez, automatisez ». Soyez compétitif. C’est un autre point que nous ne cessons de leur répéter. Si vous n’automatisez pas, vous ne disposerez peut-être pas du personnel dont vous avez besoin.

Faisant le point sur « l’état de l’ABA », M. Dell a déclaré que le nombre de membres du groupe était au plus haut niveau de l’histoire récente. Le nombre d’entreprises de boulangerie membres de l’organisation a augmenté de 50 % au cours des quatre dernières années, avec une croissance particulière dans les entreprises qui ne sont pas des boulangers et des petits pains, a-t-il déclaré.

« Nous avons connu une réelle croissance du côté des produits sucrés », a-t-il déclaré. « Je me diversifie un peu. Les gens disent : « Vous n’êtes que du pain, des petits pains et des petits pains ». Je dis : « Non, non, non, nous ne le sommes pas. Nous sommes tout. Plus de 50 % de nos membres, soit 53 %, préparent autre chose que du pain, des petits pains ou des petits pains.

Il a noté que l’ABA avait récemment mis à jour ses données sur l’impact de l’industrie de la boulangerie sur l’économie américaine. L’industrie a créé environ 25 000 emplois depuis 2020, avec un effectif actuellement estimé à 789 000 personnes.

Abordant les questions réglementaires qui constituent des priorités pour l’ABA, M. Dell a déclaré que le groupe continuait de suivre un processus nécessaire consistant à « affiner les questions » qu’il aborde pour garantir « que nous progressons sur les plus importantes ».

Présentant deux exemples d’activités de l’ABA sur le plan réglementaire, M. Dell a déclaré atténuer les défis auxquels les boulangers sont confrontés depuis que le sésame a été déclaré neuvième allergène majeur par la Food and Drug Administration a été une priorité majeure.

« Il est trop difficile pour les boulangers de nettoyer les lignes de boulangerie entre les cycles de production », a déclaré M. Dell.

À la recherche de solutions pratiques, l’ABA a contacté un groupe diversifié : le Centre pour la science et l’intérêt public, la FDA et le Congrès. Il a déclaré que les boulangers recherchaient une opportunité pour une clause de non-responsabilité « peut contenir » sur l’emballage et/ou un seuil de tolérance gérable.

Plus récemment, l’ABA s’est impliquée dans les efforts visant à répondre à une nouvelle règle proposée par l’Occupational Safety and Health Administration. La règle de l’OSHA permettrait à des tiers de participer aux inspections du lieu de travail. Les participants potentiels cités par l’OSHA comprennent « des militants communautaires et des représentants syndicaux ».

Pour de nombreuses raisons, y compris la sécurité des participants aux visites guidées, l’ABA a de sérieuses inquiétudes concernant la proposition, a déclaré M. Dell.