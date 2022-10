Un groupe de 6 escalade un mur en une demi-minute, la vidéo devient virale sur Twitter

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos de personnes montrant des compétences uniques. Des sports et de la gymnastique aux cascades, les individus et les groupes ne manquent jamais de nous étonner tout en mettant en valeur leur talent. Une telle vidéo d’un groupe d’individus escaladant un mur en quelques secondes en utilisant une technique inédite est devenue virale sur Twitter.

Si tu veux t’élever, élève quelqu’un d’autre pic.twitter.com/pD5GJIUDSs — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 18 octobre 2022

La vidéo a été publiée par un certain “Tansu Yeğen” et sous-titrée : “Si vous voulez vous élever, élevez quelqu’un d’autre”. La séquence de 30 secondes montrait un groupe de 6 personnes escaladant habilement un mur. Le groupe ne prend que 30 secondes au total pour escalader le mur sans laisser personne derrière.

La séquence commence avec les 6 d’entre eux courant vers un mur en bois, après quoi ils utilisent leurs mains comme plate-forme pour pousser le premier homme sur le mur. Ensuite, l’homme, qui a déjà atteint la plate-forme supérieure, se pend et aide les autres à monter en les tirant. Au fur et à mesure que le nombre de personnes sur la plate-forme augmente, elles tirent facilement les autres vers le haut. La dernière personne, cependant, monte un peu différemment.

La cinquième personne à grimper est suspendue entre les deux et a deux bretelles, auxquelles le dernier gars s’accroche pendant que les deux montent vers le haut. De cette façon, les 6 personnes font preuve d’un excellent travail d’équipe et accomplissent la tâche en 30 secondes.

La vidéo est devenue virale et a recueilli plus de 15 000 vues en 9 jours. Il compte également plus de 35 000 likes et personnes dans la section des commentaires utilisant la vidéo comme métaphore pour élever les autres dans la vraie vie et les aider à traverser des moments difficiles.

Il est important d’élever les autres parce que vous ne savez jamais quand vous aurez celui qui a besoin d’être soulevé. Nous devons rester connectés et inspirés tout au long de la vie. — Karine Samawi (@karinsamawi) 19 octobre 2022

Un utilisateur a écrit : « Il est important de soulever les autres parce que vous ne savez jamais quand vous serez celui qui a besoin d’être soulevé. Nous devons rester connectés et inspirés tout au long de la vie.

Si seulement toute l’humanité était ainsi. — sp33d3r (@lsp33d3rl) 18 octobre 2022

Un autre a écrit: “Si seulement toute l’humanité était sa voie.”

