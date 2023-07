Un groupe de 55 baleines retrouvé échoué sur une plage écossaise

Les sauveteurs marins ont été appelés sur la plage d’une île du nord-ouest de l’Écosse après la découverte de 55 baleines à cosses échouées sur le rivage.

Seules 15 baleines étaient encore en vie lorsque les équipes de sauvetage sont arrivées, mais les équipes ont décidé d’euthanasier les baleines restantes pour des raisons de bien-être.

Les corps des baleines seront emmenés dans une décharge où ils seront enterrés une fois l’autopsie terminée.

Un groupe de 55 globicéphales est mort après avoir été retrouvé échoué sur une plage en Écosse lors du pire échouage massif de baleines dans la région, ont annoncé lundi des experts marins.

Les sauveteurs marins, les garde-côtes et la police ont été appelés sur la plage de Traigh Mhor sur l’île de Lewis, dans le nord-ouest de l’Écosse, après avoir reçu des informations selon lesquelles des dizaines de mammifères y étaient en difficulté tôt dimanche.

Le British Divers Marine Life Rescue a découvert que seulement 15 des baleines – un mélange d’adultes et de baleineaux – étaient encore en vie et a tenté de renflouer deux des animaux les plus actifs qui étaient bas dans l’eau.

Mais dimanche après-midi, les équipes de secours ont décidé que les baleines restantes devaient être euthanasiées pour des raisons de bien-être, après avoir pris en compte la plage peu profonde, les vagues agitées et la durée pendant laquelle les baleines étaient restées hors de l’eau.

L’organisme de bienfaisance a déclaré que tout le groupe avait peut-être suivi une baleine femelle sur la plage lorsqu’elle avait eu des problèmes pour accoucher.

« Les globicéphales sont connus pour leurs liens sociaux forts, si souvent lorsqu’une baleine rencontre des difficultés et s’échoue, les autres suivent », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Un triste résultat pour ce pod et évidemment pas le résultat que nous espérions tous. »

Des experts commenceront à effectuer des travaux post-mortem lundi pour déterminer ce qui a causé la mort des baleines.

Andrew Brownlow, du Scottish Marine Animal Stranding Scheme, a déclaré que ce serait une « tâche monumentale ».

« En termes de nombre d’animaux victimes, c’est le plus gros que nous ayons eu », a-t-il déclaré à la BBC.

Des experts prélèveront des échantillons et des données sur certaines des baleines, et les corps seront emmenés dans une décharge et enterrés une fois l’autopsie terminée, a-t-il ajouté.