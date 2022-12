Un groupe d’armes à feu déclare que l’interdiction des armes à feu est motivée par une idéologie alors que le gouvernement met l’accent sur la sécurité publique

Un groupe de défense des armes à feu affirme que les efforts du gouvernement libéral pour interdire une grande variété de fusils sont motivés par l’idéologie et non par la sécurité publique.

Mais les libéraux fédéraux disent qu’il s’agit d’interdire les armes conçues pour tuer des gens, et les chasseurs auront toujours à leur disposition des milliers de types de carabines et de fusils de chasse.

Le gouvernement veut inclure une définition permanente d’une arme à feu de type assaut prohibée dans la législation sur le contrôle des armes à feu étudiée par le comité de la sécurité publique de la Chambre des communes.

La mesure s’appuierait sur une interdiction réglementaire de mai 2020 de plus de 1 500 modèles et variantes de ce que le gouvernement considère comme des armes à feu de type assaut, telles que l’AR-15 et le Ruger Mini-14.

Le gouvernement s’en prend à des millions de propriétaires d’armes à feu autorisés qui n’ont rien fait pour le mériter, a déclaré Rod Giltaca, PDG de la Coalition canadienne pour le droit aux armes à feu, lors d’une conférence de presse mercredi.

Le manque de preuves pour le faire « ne fait que crier que c’est idéologique », a-t-il déclaré.

«Nous avons certainement vu tout cela venir, car nous avons toujours dit que leur plan était d’interdire toutes les armes à feu aux civils au Canada.»

Tracey Wilson, vice-présidente des relations publiques du groupe, a déclaré que le gouvernement devrait retourner à la planche à dessin et examiner attentivement ce qui doit vraiment être fait pour faire du Canada un pays plus sûr.

“Il est assez clair qu’ils ont créé un énorme gâchis”, a-t-elle déclaré. « Ça n’apaise personne. Cela n’a pas d’impact positif significatif sur la sécurité publique.

Le député libéral Taleeb Noormohamed a déclaré au comité des Communes cette semaine que personne n’essayait de diffamer les chasseurs. Au lieu de cela, le gouvernement se concentre sur “les armes qui devraient être interdites parce qu’elles ont été responsables de la mort – tuant des êtres humains”.

La définition prévue par le gouvernement d’une arme à feu de type assaut vise à garantir que les fabricants d’armes à feu ne peuvent pas modifier la conception des armes à feu prohibées dans le but de contourner l’interdiction et de les réintroduire sur le marché canadien.

Entre autres spécifications techniques, la définition proposée comprend une carabine ou un fusil de chasse semi-automatique à percussion centrale conçu pour accepter un chargeur amovible pouvant contenir plus de cinq cartouches.

La dernière liste des armes à feu couvertes par l’interdiction, déposée sous forme d’amendement au comité de la sécurité publique, a suscité un débat sur ce qui est exactement inclus et ce qui ne l’est pas.

En effet, la définition ne s’applique qu’à certaines variantes de certains modèles, en fonction du diamètre d’alésage et de l’énergie initiale.

Les conservateurs prétendent que la définition du gouvernement équivaut à la plus importante interdiction de fusil de chasse de l’histoire du Canada.

Le député conservateur Eric Melillo, qui représente la circonscription de Kenora, dans l’ouest de l’Ontario, a déclaré au comité de la Chambre des communes cette semaine que l’interdiction “ne va pas réellement résoudre les problèmes qu’ils espèrent résoudre”.

Melillo a déclaré que le fait de prendre des armes à feu à des chasseurs ruraux de sa circonscription, y compris des Autochtones qui tirent sur des animaux pour se nourrir, ne rendra pas les villes plus sûres.

Noormohamed, citant des chiffres d’un responsable du ministère de la Justice, a déclaré qu’une fois la nouvelle définition entrée en vigueur, il y aurait encore jusqu’à 20 000 types d’armes à feu qui seraient classées comme sans restriction et pourraient être utilisées pour la chasse.

« Nous avons beaucoup entendu dire que nous nous en prenions à tous les fusils de chasse et à tous les fusils de chasse. Je veux juste m’assurer que nous clarifions toute désinformation à cet égard. »

Noormohamed a indiqué que le gouvernement était disposé à passer en revue la liste des armes interdites en comité et à supprimer celles qui n’appartiennent pas.

“S’il y a des éléments sur cette liste auxquels les conservateurs tiennent beaucoup, il y a un processus”, a-t-il déclaré. “Ayons une discussion à ce sujet.”

