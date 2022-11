Un groupe d’aide financé par le Canada dirige une mission de livraison de fournitures médicales en Ukraine

Alors que le Toyota Tundra qui suit un semi-remorque chargé d’aide humanitaire se dirige vers un territoire dangereux dans l’est de l’Ukraine, “Promiscuous” de Nelly Furtado et Timbaland joue sur les haut-parleurs.

Le petit convoi transportant 20 tonnes de fournitures médicales se dirige vers Balakliya dans une partie du pays qui a été reprise par l’armée ukrainienne en septembre après six mois d’occupation russe brutale. Leur mission d’aide à la région dévastée traverse des zones où les bombardements russes se poursuivent. A Kupiansk, non loin de Balakliya, les obus continuent de pleuvoir.

Au volant du Tundra vendredi dernier se trouvait le Dr Christian Carrer, un pédiatre français. Avec sa compagne Tetyana Grebenchykova, il dirige l’Association internationale de coopération médicale, une organisation non gouvernementale qui reçoit le soutien de la Fondation Canada-Ukraine et du gouvernement de l’Ontario.

Il faudra cinq heures aux véhicules, qui comprennent également une fourgonnette devant le tracteur semi-remorque, pour se rendre d’un entrepôt à Poltava à Balakliya, une distance d’à peine 200 kilomètres. Les routes sont grêlées par les bombes tombées et il y a de fréquents arrêts aux points de contrôle militaires pour se prémunir contre l’infiltration russe.

Le pédiatre costaud au visage de vieil aventurier est sur le terrain depuis 2014, aidant les habitants de la région du Donbass après son invasion par les Russes. En janvier dernier, il soupçonnait le voisin menaçant de l’Ukraine de planifier quelque chose.

“Il y avait des rassemblements étranges et des provocations constantes”, a déclaré Carrer en conduisant. “Tout le monde savait clairement que quelque chose allait se passer.”

Son organisation a commencé à s’assurer que diverses fournitures, en particulier des bandages, étaient positionnées avant l’assaut redouté. Le dernier hôpital a reçu sa livraison le 24 février, a-t-il dit, le jour où les Russes ont lancé leur guerre.

“Les personnes qui nous finançaient avaient confiance en nous parce que nous avons senti l’attaque”, a-t-il déclaré.

Le Canada est le troisième contributeur le plus généreux de son groupe, qui a également attiré des dons de sources françaises, américaines et britanniques.

L’organisation est bien fournie et connaît le terrain, et concentre son aide dans quelques régions administratives du nord-est du pays. Il dispose de plus de 800 références, médicaments généraux ou spécialisés que les hôpitaux et pharmacies des zones sinistrées peuvent commander.

Même dans les régions officiellement libérées, les besoins restent criants.

La route traverse de vastes plaines, et dans un village après l’autre, des maisons ont été détruites et des stations-service et d’autres entreprises sont fermées. Les récoltes restent non récoltées dans les champs. Les pneus font un bruit de ronronnement constant lorsqu’ils roulent sur de l’asphalte perforé par un trafic constant de réservoirs.

Les signes de souffrance et de destruction de la guerre sont partout, et les habitants n’ont plus grand-chose pour survivre. Les occupants ont vidé les pharmacies et pillé les hôpitaux.

Le convoi passe par Chuhuiv, une municipalité où l’Association internationale de coopération médicale a placé des fournitures médicales avant la guerre, mais qui a ensuite été occupée. « Les Russes ont tout pris », explique Carrer, qui vit en Ukraine depuis 2006.

Il décrit l’état de santé de ceux qui ont vécu pendant des semaines dans des abris comme pitoyables, ressemblant à des «zombies». Certains perdent même leurs dents, et il a dit que les médecins en visite sont choqués par ce qu’ils trouvent.

En tant que pédiatre, il s’inquiète surtout de l’état des femmes enceintes, des jeunes mamans et de leurs enfants : une grande partie de l’accouchement de ce jour-là leur est destinée.

Une fois à Balakliya, une ville désolée dont certains bâtiments sont complètement éventrés, l’aide d’une valeur de 4 millions de dollars est déchargée dans un ancien entrepôt. Il sera ensuite réparti entre huit communes du territoire. Un petit comité d’accueil comprend le chef administratif du district d’Izyum au sud, Stepan Maselski.

“Cette aide est très importante car nous sommes toujours en guerre”, a déclaré Maselski dans une interview. « L’envahisseur a détruit nos infrastructures. Il y a à peine deux jours, nous n’avions ni électricité ni eau. L’occupation était douloureuse – pas de médicaments, pas de fournitures médicales, pas de bonne nourriture.

Un chariot élévateur vide les palettes du semi-remorque, contenant des caisses et des étuis de médicaments pour traiter les maladies chroniques, l’épilepsie et les problèmes cardiaques, des anesthésiques pour les chirurgies, du matériel chirurgical, des bandages, des gants, des stéthoscopes et des couches, entre autres articles. Il y a aussi du lait maternisé parce que la malnutrition infantile est répandue, dit Carrer.

“Souvent, les femmes qui accouchent ont du mal à allaiter à cause du stress et de la situation”, a-t-il expliqué. Il a dit que l’Ontario avait fourni des vitamines et que l’impact était pratiquement miraculeux.

Il existe également des kits de ravitaillement pour les sans-abri et même des boîtes de nourriture pour animaux de compagnie, qui sont rares.

Un grand sac rouge spécial, qui ressemble à un sac de livraison isotherme, est remis à Paulina, une responsable médicale qui intervient dans la fourniture de soins d’urgence à travers la région. Il s’agit d’un kit conçu par des médecins californiens pour soigner les personnes dans les zones de guerre, que ce soit pour des blessures causées par une mine terrestre ou pour des crises cardiaques. Paulina dit que les fournitures sont de qualité supérieure et qu’elles font cruellement défaut.

Du coup l’opération de déchargement est stoppée lorsque le chariot élévateur tombe en panne. Mais les Ukrainiens sont créatifs : ils remorquent le vieux chariot élévateur à l’aide d’un tracteur – comme on a souvent vu leurs compatriotes le faire avec des chars russes sur des vidéos virales – et construisent une rampe en bois bancale pour terminer le déchargement.

Comptant sur la capacité d’adaptation des Ukrainiens, le groupe de Carrer a également livré un grand nombre de couvertures chaudes ainsi que de petits poêles à bois fabriqués dans la région de Poltava pour les habitants qui n’ont aucun moyen de chauffer leur maison en raison de pannes de courant.

Carrer dit qu’il existe des raisons complexes pour lesquelles le gouvernement ukrainien a du mal à fournir des services de base dans les territoires libérés. D’une part, explique-t-il, le budget des dépenses de santé a été réduit d’environ un cinquième pour financer l’effort de guerre. Et la fourniture annuelle d’équipements et de financement pour le système de santé intervient en février ou mars, au moment de l’invasion russe. Le nombre de réfugiés a également épuisé les ressources locales.

« Les besoins sont énormes dans tous les hôpitaux, dit-il. « Et maintenant, c’est sérieux. On voit des hôpitaux qui sont à bout de souffle. Nous avions l’habitude de livrer deux cartons, et maintenant nous livrons des palettes entières, des fournitures de base comme du plâtre, des gants, du coton.

La nuit tombe vite, et il fait froid. La plate-forme est vide et il est temps de partir pour que le groupe puisse franchir tous les points de contrôle sur le chemin du retour à Poltava. Carrer sait que son groupe devra probablement revenir bientôt avec une autre charge.

« Soit une bonne âme est là pour nous aider, soit elle nous rappellera dans un mois…. Nous sommes les premiers à aider, et peut-être les derniers à aider.

—Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

