Un groupe d’aide affirme que des affrontements tribaux ont tué 12 personnes au Darfour au Soudan

LE CAIRE (AP) – La violence tribale dans la région soudanaise du Darfour, longtemps agitée, a tué au moins 12 personnes au cours des derniers jours, a déclaré dimanche un groupe d’aide.

Les affrontements entre bergers et agriculteurs dans la région de Beleil, dans la province du Darfour-Sud, ont également fait au moins 42 blessés, a déclaré Adam Regal, porte-parole de la Coordination générale pour les réfugiés et déplacés au Darfour.

Les autorités locales ont déclaré que les affrontements découlaient d’une tentative de bergers de piller un pousse-pousse motorisé connu sous le nom de tuk-tuk dans le village d’Amouri, tuant une personne. Les combats se sont intensifiés jeudi et vendredi lorsque les bergers et la population locale ont échangé des attaques.

Les autorités ont déclaré samedi l’état d’urgence et imposé un couvre-feu nocturne à Beleil pour aider à arrêter les affrontements.

Regal a déclaré que le groupe d’aide avait dénombré 12 morts dans les combats et que le décompte pourrait être plus élevé. Il a déclaré que de nombreux villages de la région avaient été incendiés ou pillés.

Des centaines de familles ont été déplacées et se sont réfugiées à Nyala, la capitale provinciale du Sud-Darfour, a-t-il dit.

La violence a été la dernière à secouer le Darfour ces derniers mois. En novembre, au moins 48 personnes ont été tuées lors d’affrontements tribaux dans la province du Darfour central.

La région tentaculaire a été engloutie dans un bain de sang en 2003 lorsque des rebelles de la communauté ethnique d’Afrique centrale et subsaharienne du territoire ont lancé une insurrection accusant le gouvernement à majorité arabe de Khartoum de discrimination et de négligence.

Le gouvernement, sous le président Omar al-Bashir, a répondu par un assaut de bombardements aériens à la terre brûlée et a déclenché des milices arabes nomades locales connues sous le nom de Janjaweed, qui sont accusées de meurtres de masse et de viols. Jusqu’à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de leurs foyers.

Presse associée, La presse associée