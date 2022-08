Un groupe d’activistes dégonfle des pneus de VUS dans la région de Victoria, première action en Colombie-Britannique

Un nouveau groupe de protestation écologiste affirme avoir dégonflé les pneus de 34 VUS à Oak Bay et à Victoria dans le cadre d’une campagne dont le but ultime est d’éliminer les gros véhicules des zones urbaines.

Le groupe appelé “Tyre Extinguishers” dit qu’il s’agissait de leur premier acte dans l’Ouest canadien et que d’autres sont prévus plus tard, selon leur site Web. Le groupe ajoute qu’il fait partie d’une organisation mondiale, des incidents similaires étant signalés dans des villes du Royaume-Uni, dans plusieurs pays d’Europe et, plus récemment, aux États-Unis et à Kitchener, en Ontario. en juillet.

“Certains disent” cela ne fera que mettre les gens en colère sans impact, vous ne gagnerez personne à vos côtés “, mais l’histoire ne le confirme pas : l’action directe fonctionne et les endroits où les extincteurs de pneus sont actifs ont vu leurs ventes de VUS diminuer. sans faire de mal à personne », déclare le groupe dans un communiqué publié sur son site Internet.

Le groupe affirme que les incidents de Victoria et d’Oak Bay ont eu lieu le 28 juillet pendant la nuit et jusqu’aux premières heures du 29 juillet, ce qui a ensuite été confirmé par la police d’Oak Bay.

«Nous savons que certaines personnes seront frustrées, bouleversées et / ou en colère contre nous. Malheureusement, nous n’avons pas de temps à perdre pour réduire nos émissions. Les personnes dont nous avons dégonflé les pneus seront incommodées, mais en fin de compte, elles pourront se déplacer en utilisant les transports en commun, à pied ou à vélo comme le font tant d’autres résidents de Victoria et d’Oak Bay », explique le groupe.

Aucune blessure n’a été signalée liée à des incidents à Victoria, mais VicPD enquête toujours et confirme le nombre de voitures dont les pneus ont été dégonflés dans la ville, selon le porte-parole Bowen Osoko. Osoko a déclaré qu’un rapport avait été déposé hier soir.

“Si quelqu’un ne voit pas le pneu dégonflé ou crevé, conduire sur un pneu partiellement dégonflé ou dégonflé est en fait très dangereux”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

À Oak Bay, il y avait neuf véhicules au total dont les pneus avaient été dégonflés, selon le sergent de police d’Oak Bay. Kirstin Stuart.

L’enquête est en cours et la police demande à toute personne disposant d’une vidéosurveillance dans la région ou qui pourrait avoir des informations de contacter la police d’Oak Bay ou Crime Stoppers, a ajouté Stuart dans un e-mail.

