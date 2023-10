Un groupe d’action anti-affirmative poursuit l’Académie navale pour avoir utilisé la race dans les décisions d’admission

La Haute Cour a déclaré que l’avis ne pouvait pas concerner les admissions dans ces écoles en raison des « intérêts potentiellement distincts que peuvent présenter les académies militaires ».

SFFA fait valoir que l’académie basée à Annapolis viole le Cinquième Amendement, qui, selon le groupe, inclut « un principe d’égalité de protection qui lie l’ensemble du gouvernement fédéral ». Le groupe accuse l’établissement de s’engager dans un équilibre racial lors de l’admission de nouvelles classes et affirme que ces politiques nuisent aux chances d’admission des étudiants blancs et américains d’origine asiatique.

« Les ennemis de l’Amérique ne combattent pas différemment en fonction de la race du commandant qui s’oppose à eux », a déclaré la SFFA dans le procès. « Les marins doivent suivre les ordres sans égard à la couleur de peau de ceux qui les donnent et les réalités du champ de bataille s’appliquent également à tous les marins, quelle que soit leur race, leur appartenance ethnique ou leur origine nationale. »

Qu’y a-t-il dans le procès : Le Un procès de 28 pages a été déposée auprès du tribunal du district nord du Maryland. Sont répertoriés comme accusés : le ministère de la Défense, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro, le surintendant par intérim de l’Académie navale américaine Fred Kacher et le doyen des admissions de l’Académie navale Bruce Latta.

Le procès brise le processus d’admission à l’Académie navale, qui forme les futurs officiers de la Marine et de la Marine et qui est très sélective. L’académie du Maryland accueille moins de 1 200 aspirants dans chaque classe, selon le dossier judiciaire, et admet moins de 10 pour cent des candidats.

Les futurs étudiants sont invités à passer des examens médicaux et un test de condition physique, et à obtenir une nomination d’un membre du Congrès, du secrétaire de la Marine, du ROTC, du vice-président ou du président. Ensuite, les candidats officiellement nommés doivent être acceptés par le bureau des admissions de l’académie.

Le procès de la SFFA indique que le problème réside dans les préférences raciales utilisées par le bureau des admissions. Le groupe affirme que la race d’un candidat lui donne un avantage dans le processus d’admission à l’Académie navale s’il est hispanique, afro-américain ou amérindien. Et tandis que l’académie a déclaré qu’elle n’utilisait pas de quotas raciaux, la SFFA a déclaré qu’elle utilisait la race dans son processus d’admission « holistique », tout comme les programmes annulés à Harvard et à l’UNC.

Le procès a mis en évidence un article d’opinion » du professeur Bruce Fleming de l’Académie navale qui a écrit en 2010 que « si un candidat s’identifie comme non blanc, la barre de qualification baisse immédiatement ». Fleming a déclaré qu’il avait siégé au comité d’admission en 2002 et 2003.

Le groupe a fait valoir que la politique d’admission de l’académie est soumise à des normes juridiques strictes car elle repose sur des classifications raciales, et que l’académie doit prouver que ses mesures sont « étroitement adaptées » à « d’autres intérêts gouvernementaux impérieux ».

SFFA, dans son dossier, s’oppose également à la croyance selon laquelle l’armée a intérêt à développer un corps d’officiers diversifié qui reflète ses rangs. Le groupe a déclaré que cette croyance de longue date « repose sur des stéréotypes grossiers et infantilisants » et que l’académie ne peut pas fournir de preuves à l’appui de cette affirmation.

« Cela suppose que les marins noirs seront plus susceptibles de faire confiance à un officier noir ou à une chaîne de commandement comprenant des officiers noirs, que les Marines hispaniques seront plus susceptibles de faire confiance aux officiers hispaniques, et ainsi de suite – en raison de leur couleur de peau et non de leur fiabilité. « , indique le procès. « Et cela ignore complètement une multitude de preuves démontrant… que les militaires dans les zones de guerre sont plus préoccupés par la compétence de leurs dirigeants que par la couleur de leur peau. »

Et après: La SFFA demande au tribunal de déclarer l’utilisation de la race par l’Académie navale dans les admissions comme inconstitutionnelle en vertu du Cinquième amendement. Il souhaite également que le tribunal interdise à l’académie de prendre en compte ou de connaître la race d’un candidat lorsqu’elle prend des décisions d’admission.