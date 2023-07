Un groupe consultatif bilatéral Corée du Sud-États-Unis se réunit en réponse aux menaces nucléaires nord-coréennes

SEOUL, Corée du Sud (AP) – Un groupe consultatif bilatéral de responsables sud-coréens et américains s’est réuni mardi à Séoul pour discuter du renforcement des capacités de dissuasion de leurs pays contre l’évolution des menaces nucléaires de la Corée du Nord.

Le groupe consultatif sur le nucléaire a été créé dans le cadre des accords conclus par les présidents Joe Biden et Yoon Suk Yeol lors de leur rencontre en avril.

Les responsables de Séoul ont déclaré que l’organisme était chargé de partager des informations sur les plans d’opérations nucléaires et stratégiques et de discuter d’opérations conjointes. Les États-Unis conserveraient le contrôle opérationnel des armes nucléaires américaines, et les responsables de Washington affirment que la création du groupe et d’autres mesures annoncées en avril visaient à apaiser les inquiétudes sud-coréennes concernant les provocations nord-coréennes tout en empêchant Séoul de poursuivre son propre programme nucléaire.

La réunion inaugurale du groupe « servira de point de départ important pour établir une dissuasion étendue puissante et efficace entre la Corée et les États-Unis », a déclaré Yoon lors d’une réunion télévisée du Conseil des ministres, faisant référence à l’engagement de sécurité américain d’utiliser toutes les capacités américaines, y compris nucléaires, pour protéger ses alliés.

Yoon a déclaré que les alliés feront des efforts substantiels pour résoudre les menaces nucléaires nord-coréennes sur la base de « l’alliance Corée-États-Unis qui est mise à niveau avec un nouveau paradigme basé sur le nucléaire ».

Yoon s’est rendu dans une salle de conférence pour rencontrer les responsables sud-coréens et américains lors de la réunion inaugurale du groupe au bureau présidentiel à Séoul. Yoon leur a dit que les deux pays devaient renforcer leurs capacités de dissuasion pour que la Corée du Nord n’ose pas penser à utiliser des armes nucléaires, selon le bureau de Yoon.

Plus tôt, Sabrina Singh, attachée de presse adjointe du Pentagone, a déclaré aux journalistes lundi que l’objectif de la réunion était de commencer à mettre en œuvre la déclaration Biden-Yoon en avril, « qui réaffirme notre dissuasion étendue conjointe dans la région ».

La réunion était coprésidée par le coordinateur américain de la sécurité nationale pour les affaires indo-pacifiques, Kurt Campbell, et le directeur adjoint de la sécurité nationale sud-coréen, Kim Tae-hyo.

Les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ont pris une nouvelle urgence après avoir ouvertement menacé d’utiliser des armes nucléaires dans des conflits potentiels avec ses rivaux et effectué une centaine d’essais de missiles depuis le début de l’année dernière.

La semaine dernière, la Corée du Nord a effectué un deuxième essai en vol d’un missile balistique intercontinental plus mobile et plus puissant conçu pour frapper les États-Unis continentaux. Après avoir observé ce lancement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à renforcer davantage les capacités de combat nucléaire de son pays.

Lors de leur sommet d’avril à Washington, Yoon et Biden ont également convenu que les États-Unis amélioreraient «la visibilité régulière» de leurs actifs stratégiques dans la péninsule coréenne, tels que l’amarrage périodique prévu d’un sous-marin nucléaire américain en Corée du Sud, et les deux pays soutenant les exercices d’entraînement conjoints. Biden a également déclaré que toute attaque nucléaire nord-coréenne contre les États-Unis ou ses alliés « entraînerait la fin de tout régime » prenant une telle mesure.

La Corée du Nord a répondu que de telles mesures prouvaient l’extrême hostilité des alliés envers la Corée du Nord. Il a menacé de renforcer encore sa doctrine nucléaire d’escalade en signe de protestation.

Dans un communiqué publié lundi, la sœur et conseillère principale de Kim, Kim Yo Jong, a averti que les mesures américaines visant à renforcer leur engagement de dissuasion étendu envers la Corée du Sud ne feront que pousser la Corée du Nord « à s’éloigner davantage de la table de négociation souhaitée par (les États-Unis) » et prendre des mesures pour renforcer sa propre capacité militaire.

« (La Corée du Nord) est prête à contrer résolument tout acte de violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale », a déclaré Kim Yo Jong. « Les États-Unis devraient arrêter leur acte insensé de provocation (Corée du Nord) même en mettant en péril sa sécurité. »

Hyung-jin Kim, Associated Press