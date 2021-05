Un groupe conservateur lance une campagne publicitaire ciblant les PDG de Nike, Coca-Cola et American Airlines

Un groupe conservateur lance mardi une campagne publicitaire destinée à repousser ce qu’il considère comme un «capitalisme éveillé», dépensant plus d’un million de dollars en publicités ciblant les PDG de Coca-Cola, American Airlines et Nike.

Les publicités critiquent vivement les PDG sur une gamme de problèmes allant de l’obésité infantile aux allégations de travail forcé en Chine. Les organisateurs affirment que la campagne, qui est montée par le groupe conservateur Consumers ‘Research, est conçue pour changer la réflexion des conseils d’administration sur les coûts économiques et politiques de l’implication dans des questions critiques telles que les droits de vote.

«De plus en plus, nous voyons des entreprises détourner les yeux de la balle», a déclaré William Hild, directeur exécutif de Consumers ‘Research. « Nous nous concentrons toujours sur le consommateur. Et c’est ce que cela devrait être pour ces entreprises également, mais nous les voyons de plus en plus travailler pour attirer les faveurs des politiciens éveillés, plutôt que de se concentrer sur le service à leurs consommateurs. »

Le groupe d’argent noir a déclaré qu’il ne divulguerait pas qui finance la campagne, affirmant qu’il respecte la vie privée des donateurs. Consumers ‘Research indique qu’il diffusera les publicités sur CNBC, FOXBusiness et les stations locales dans les villes où les entreprises ont leur siège social. Il y aura également une composante en ligne à la campagne.

Remplies d’une vidéo inquiétante du CEOS et les présentant comme des candidats de l’opposition dans une campagne politique, les publicités ciblent les PDG de l’entreprise par leur nom. Les publicités critiquent le PDG d’American Airlines, Doug Parker, pour son salaire élevé au moment des licenciements et des renflouements des contribuables pour l’industrie. Ils ciblent le PDG de Coca Cola, James Quincey, sur l’obésité en Amérique. Et ils critiquent le PDG de Nike, John Donohoe, sur les allégations de travail forcé en Chine.