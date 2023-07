Un groupe conservateur demande au Premier ministre britannique Sunak d’en faire plus sur l’immigration

Les législateurs conservateurs ont exhorté le Premier ministre Sunak à prendre des mesures plus énergiques en matière d’immigration, mettant en garde contre l’érosion de la confiance des électeurs et la baisse des sondages.

Le groupe des nouveaux conservateurs publie un plan en 12 points pour réduire l’immigration, y compris la fermeture des programmes de visas et le plafonnement du nombre de réfugiés.

Le Premier ministre Sunak est sous pression pour tenir les promesses électorales sur l’immigration alors que le parti travailliste est en tête du scrutin tout en faisant face à d’autres défis.

Un groupe de législateurs conservateurs a appelé lundi le Premier ministre britannique Rishi Sunak à faire davantage pour réduire l’immigration, affirmant qu’il risquait d’éroder davantage la confiance des électeurs qui ont prêté leur voix au parti en 2019 s’il ne réagissait pas.

Le groupe de législateurs, dont beaucoup ont été élus pour la première fois en 2019 dans des régions traditionnellement opposées aux travaillistes du nord et du centre de l’Angleterre, n’est qu’une faction du parti qui fait pression sur Sunak pour qu’il agisse de manière plus décisive pour tenter de lever le sondage en berne des conservateurs. cotes.

Lorsque Sunak est arrivé au pouvoir l’année dernière, il a pris cinq engagements pour renverser la situation électorale de son parti au pouvoir, notamment en arrêtant « les petits bateaux » ou en s’attaquant à la migration illégale pour faire baisser les chiffres.

Mais sur une promesse antérieure des conservateurs faite lors des élections de 2019 de réduire la migration nette, le dirigeant britannique s’est montré plus réticent, s’engageant uniquement à réduire les niveaux de migration légale sans donner d’objectifs.

Dans un rapport, le soi-disant groupe des nouveaux conservateurs de plus de 25 législateurs sur plus de 300 au Parlement a publié un plan en 12 points pour réduire l’immigration, y compris la fermeture des régimes de visas temporaires pour les travailleurs sociaux, empêchant les étudiants de rester en Grande-Bretagne après avoir obtenu leur diplôme. et le plafonnement du nombre de réfugiés.

« Sans une action rapide pour maîtriser la migration, le Parti conservateur érodera davantage la confiance de centaines de milliers d’électeurs qui ont prêté leur voix au parti en 2019 », indique le rapport, rédigé par le législateur Tom Hunt.

REGARDER | « Ça suffit »: le Premier ministre britannique annonce la répression de l’immigration clandestine

« Les conservateurs doivent parvenir (ou du moins être sur la bonne voie) à une réduction d’environ 400 000 personnes de la LTIM (migration internationale à long terme) s’ils veulent sauver la face d’ici les prochaines élections générales. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement restait déterminé à réduire la migration nette globale, soulignant ses mesures pour arrêter les bateaux et supprimer le droit pour la plupart des étudiants internationaux de faire venir des membres de leur famille.

Le porte-parole a déclaré :

Nous continuerons à trouver le juste équilibre entre le soutien à l’économie britannique par le biais de visas de travailleurs qualifiés et le respect de notre engagement à réduire la migration au fil du temps.

Sous Boris Johnson, les conservateurs ont remporté une large majorité en 2019, gagnant des milliers d’électeurs traditionnellement favorables aux travaillistes avec la promesse de faire avancer le Brexit et de réduire le nombre de migrants arrivant en Grande-Bretagne.

Plusieurs législateurs qui ont remporté ces sièges craignent de perdre leur emploi après les élections nationales prévues l’année prochaine, les sondages d’opinion donnant aux travaillistes une avance d’environ 20% sur leur parti.

Sunak fait face à une série de luttes pour maintenir son programme sur la bonne voie, avec ses cinq promesses – notamment la réduction des temps d’attente dans les services de santé britanniques et la réduction de moitié de l’inflation qui est obstinément élevée à 8,7 % – semblant difficiles à réaliser.