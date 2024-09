Un groupe conservateur demande à la FEC d’enquêter sur les efforts visant à promouvoir des candidats spoilers

WASHINGTON — Un groupe secret qui recrutait des partisans retraités et handicapés de Donald Trump de se présenter comme candidats tiers dans certains des districts du Congrès les plus compétitifs du pays a été accusé d’avoir violé la loi sur le financement des campagnes dans une plainte déposée auprès du Commission électorale fédérale le mardi.

Le groupe, le Patriots Run Project, a fait l’objet de un article de l’Associated Press de septembre, L’AP a révélé que les agents du groupe ont repéré des candidats conservateurs en ligne, les ont aidés dans leurs efforts pour se qualifier pour le scrutin et ont dépensé des ressources considérables pour ce faire. L’article de l’AP a également détaillé à quel point on sait peu de choses sur le groupe – qui n’est pas enregistré comme une entreprise, un comité politique ou une organisation à but non lucratif – même si certains aspects de l’opération remontent directement aux démocrates.

Dans sa plainte auprès de la FEC, l’organisation conservatrice Les Américains pour la confiance du public Les partisans du Patriots Run Project ont fait valoir que son « objectif principal » était « d’influencer les élections fédérales » et que l’organisation avait donc violé la loi sur le financement des campagnes électorales en ne s’enregistrant pas en tant que comité politique. Cela obligerait le groupe à déposer des rapports qui révéleraient probablement qui gère et finance l’opération, ainsi que les motivations qui la sous-tendent.

Le seul détail d’identification concret répertorié sur le site Web du groupe est une boîte postale à l’intérieur d’un magasin UPS à Washington, DC

Bien que les coups bas soient aussi vieux que les élections américaines, cet effort pourrait avoir de profondes conséquences dans la lutte pour le contrôle Congrèsdont le résultat devrait être décidé par une poignée de scrutins. Depuis un an, Patriots Run Project recrute des partisans de Trump pour se présenter comme candidats indépendants dans des circonscriptions clés où ils pourraient siphonner les votes des républicains.

L’article de l’AP sur le groupe a provoqué une réaction rapide de la part des républicains. Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson a déclaré sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter, que les liens du groupe avec les démocrates étaient « extrêmement préoccupants » et a suggéré qu’il s’agissait d’une « preuve d’ingérence électorale par des agents démocrates ».

Les titulaires républicains qui étaient au centre de l’effort ont également exprimé leur inquiétude.

« Les démocrates savent qu’ils n’ont rien sur quoi se baser pour faire campagne, alors ils ont recours à des tactiques douteuses », a déclaré le représentant. Jen Kiggansun républicain de Virginie au premier mandat dont la course a attiré un candidat conservateur tiers recruté par Patriots Run Project.

En plus de la campagne électorale de Kiggans en Virginie, Patriots Run Project a recruté des candidats dans le Nebraska, le Montana, le Minnesota et l’Iowa, même si tous n’ont pas été qualifiés pour le scrutin. Les six recrues se sont décrites comme retraitées, handicapées, ou les deux.

Bien que l’on sache peu de choses sur le Patriots Run Project, des interviews, des SMS, des courriels, des dossiers commerciaux et d’autres documents examinés par l’AP montrent que des cabinets de conseil démocrates, dont Sole Strategies et Patinkin Research, ont contribué à faire circuler des pétitions en faveur des candidats ou ont mené des sondages.