Un groupe conservateur condamne “l’amateurisme et l’amoralité” du gouvernement de Liz Truss

Un groupe conservateur de premier plan a condamné “l’amateurisme et l’amoralité” du gouvernement de Liz Truss, portant un coup à ses espoirs de regagner l’autorité.

Bright Blue, un groupe de réflexion pour les modernisateurs de partis, a frappé le Premier ministre quelques minutes après son discours «croissance, croissance, croissance» pour clore la conférence conservatrice.

Il a loué sa “ténacité”, mais a averti que le plan squelette pour relancer l’économie stagnante “ferait très peu” pour les électeurs que Boris Johnson a promis d’aider.

Une meilleure éducation et le fait de faire travailler davantage de personnes – et non une obsession des réductions d’impôts – étaient la voie pour atteindre le taux de croissance annuel espéré de 2,5%, a déclaré le groupe de réflexion.

“Elle doit vraiment écouter ses collègues parlementaires et le grand public qui lui disent clairement que l’amateurisme et l’amoralité de son gouvernement dans ses premières semaines doivent cesser”, a déclaré Ryan Shorthouse, directeur général de Bright Blue.

Il a souligné le “mandat de l’élection de 2019” pour faire revivre “des personnes et des lieux qui se sont longtemps sentis oubliés”, avertissant : “La croissance économique est essentielle, mais la redistribution l’est aussi, si nous voulons vraiment mettre à niveau ce pays.

“L’accent devrait être mis sur l’augmentation du PIB par habitant, embarrassant inférieur à celui de nombreuses autres grandes économies, et pas seulement sur le PIB.”

La critique intervient après que Mme Truss s’est déchaînée contre une prétendue concentration sur la redistribution par les gouvernements des deux partis, disant aux fidèles conservateurs: «Nous devons faire grossir le gâteau pour que chacun reçoive une plus grande part.

“C’est pourquoi je suis déterminé à adopter une nouvelle approche et à nous sortir de ce cycle d’imposition élevée et de faible croissance. Et c’est de cela qu’il s’agit dans notre plan. »

Dans son discours, le Premier ministre a exposé les objectifs des réformes imminentes du «côté de l’offre» pour déréglementer la planification, la construction de logements, la garde d’enfants, les dépenses d’infrastructure et l’immigration, mais n’a donné aucun détail.

Elle a déclaré que de grands changements sont nécessaires car “les décisions prennent trop de temps”, les infrastructures sont “retardées pendant des années et des années” et “les maisons ne sont pas construites”.

“En tant que nation, nous sommes devenus réticents à faire les choses différemment”, a déclaré Mme Truss, ajoutant: “J’aime les affaires. J’aime l’entreprise.

Mais M. Shorthouse a ajouté: «Elle doit aller très rapidement au-delà des principes de base pour élaborer des plans détaillés si un gouvernement conservateur veut faire croître l’économie, niveler le pays et maîtriser les finances publiques. De nombreux moyens de subsistance sont désormais menacés.

Après une conférence chaotique, déchirée par des demi-tours et des querelles publiques, M. Truss fait face à une lutte pour réimposer la discipline à son parti lorsque les Communes reviendront la semaine prochaine.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré : « Il y aura toujours des divergences d’opinion entre les gens, les gens ont droit à leurs opinions personnelles. Mais ils devraient être élevés de manière plus constructive.

Lorsqu’on lui a demandé si la nécessité d’une « responsabilité collective » serait mise en avant la semaine prochaine, il a ajouté : « Vous devrez en parler aux whips, mais cela devrait répondre à votre question. »