Un groupe communautaire du Labrador fait face à un contrecoup pour avoir aidé les sans-abri

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, T.-N.-L. –

Lors d’une récente journée de printemps dans le stationnement sablonneux d’une église au Labrador, Vanessa Hamel s’est arrêtée au milieu d’une phrase pour se pencher par la fenêtre d’un camion-restaurant et saluer un groupe de personnes qui s’approchaient.

« Qu’est-ce que tu fais ? » elle leur a chanté en riant. Ils ont fait un signe de la main et ont ri en retour.

Elle a ramené sa tête dans le camion – le véhicule de secours d’urgence en cas de catastrophe de l’Armée du Salut locale – et a commencé à rassembler des sacs de sandwichs au jambon, de jus de fruits et de collations à leur distribuer. Ils sont sans abri et ils reçoivent parfois un supplément, a déclaré Hamel, qui est un travailleur communautaire de l’église.

Une église offrant de la nourriture à ceux qui n’en ont pas les moyens est généralement banale. Mais à Happy Valley-Goose Bay, à Terre-Neuve, c’est devenu controversé. Parmi les clients familiers de Hamel se trouvent des sans-abri et des personnes de passage qui vivent le long des sentiers boisés qui serpentent à travers la ville. Leur nombre est passé de quelques dizaines à plus de 80 ces dernières années. Alors que les gouvernements et les organisations se précipitent pour trouver un moyen de les héberger et de prendre soin d’eux, la communauté est divisée sur ce qui fonctionnera et si une aide doit être offerte.

« Nous avons été accusés de leur permettre », a déclaré Byron Kean, l’officier du corps de l’église, dans une interview. Il a dit que certaines personnes leur criaient dessus alors qu’ils distribuaient des repas. « Il y a des individus qui vont nous retourner l’oiseau », a-t-il déclaré. « Mais si les gens ont besoin d’un repas, nous allons fournir un repas. »

Happy Valley-Goose Bay s’étend de la rive de la rivière Churchill, une vaste étendue d’eau bouillonnante qui traverse le centre du Labrador. La ville abrite environ 8 000 personnes. Lors d’un récent samedi de printemps, il y avait des joggeurs, des cyclistes et des conducteurs de VTT sur le vaste réseau de sentiers de la communauté.

Il existe des preuves de personnes vivant dans les bois le long des sentiers dans certaines régions : bâches froissées, boîtes de nourriture et de bière vides et foyers éteints. Il y a de plus en plus de jeunes hommes vivant parmi eux, et ils sont de plus en plus agressifs, a déclaré Kean. Ils volent dans les magasins locaux, courent sur les routes et pénètrent par effraction dans les maisons des gens, a-t-il dit.

Des familles se sont réveillées pour trouver des étrangers dans leurs maisons et leurs garages « venant vers (eux) », a déclaré Kean. « Et c’est effrayant. »

À partir de 2021, le gouvernement provincial a réuni des équipes d’intervention composées de représentants de la ville, de la GRC et des trois groupes autochtones de la région. En mars, la province a réservé 30 millions de dollars pour un nouveau refuge d’urgence de 30 chambres avec 20 chambres de logement de transition et 20 logements avec services de soutien abordables. Il fournirait également des soutiens en matière de toxicomanie et de santé mentale, ainsi que des programmes culturels – de nombreux sans-abri de la ville sont issus de communautés autochtones le long de la côte nord du Labrador.

Mais même ce plan est devenu source de division. Le maire de Happy Valley Goose Bay, George Andrews, a déclaré dans une récente interview que lui et d’autres résidents craignaient que l’installation n’attire plus de gens à vivre dans les sentiers.

« La majorité de ceux et de ce que nous voyons qui nous préoccupent du point de vue de la sécurité publique ne sont pas des sans-abri », a-t-il déclaré. « Ce sont des gens qui sont venus dans notre communauté pour une brève période, pour venir à un rendez-vous à l’hôpital, peu importe, et ils ont décidé de rester. »

Des responsables de la société de logement de la province ont déclaré samedi que les travaux sur le logement étaient en cours.

Andrews a déclaré que la préoccupation de la ville était la sécurité publique. À cette fin, le conseil municipal a demandé plus de police et supprimé les bancs publics le long des pistes cyclables parce que les gens se rassemblaient autour d’eux. La GRC a ajouté plus de patrouilles et la province a alloué près de 500 000 $ à la ville pour embaucher des services de sécurité privés. Les gardes de sécurité seront déployés en partie près d’une école locale, où le maire a déclaré que les gens sur les sentiers se sont exposés aux enfants.

Jeff Matthews est frustré par les objections au nouveau logement et par ce qu’il dit est un manque d’empathie et de compréhension.

Matthews est le coordinateur du Housing Hub de la ville, un refuge à faible barrière géré par le gouvernement du Nunatsiavut, qui est le gouvernement inuit du nord du Labrador. Le Hub peut accueillir environ 10 personnes, a déclaré Matthews. S’il y en a d’autres, la Newfoundland and Labrador Housing Corporation les installera au Labrador Inn voisin.

« Si vous regardez les fondamentaux du développement humain, ce dont nous avons besoin avant tout, c’est d’un logement. Logement, nourriture, amour », a-t-il déclaré lors d’une récente interview. « Il y a beaucoup de pièces cassées ici. Et je pense que le public a vraiment besoin de voir l’importance de se renseigner sur ce qu’est la dépendance et ce qu’est un traumatisme. »

Matthews et Bill Dormody, qui dirigent le Labrador Inn, ont déclaré que les gens accusaient le personnel de l’auberge de « permettre » la population de passage. Dormody a déclaré, au contraire, que lui et son personnel hébergent et s’occupent de personnes ayant des problèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie. Ils interviennent régulièrement dans des tentatives de suicide, dont certaines les hantent encore, a déclaré Dormody dans une interview.

Il y a deux hivers, deux personnes sont mortes dehors dans le froid — un homme devant le Hub et une femme devant l’auberge.

Matthews a déclaré que de nombreuses personnes vivant au Hub, à l’auberge ou dans les sentiers descendent de survivants des pensionnats indiens de la province, dont le dernier n’a fermé qu’en 1980. Matthews est Inuk et ses grands-parents du côté maternel sont des pensionnaires. survivants de l’école, a-t-il dit.

Les communautés inuites le long de la côte nord du Labrador – et partout au Canada – sont aux prises avec des pénuries de logements et le surpeuplement. Certaines personnes de passage et sans-abri de Happy Valley-Goose Bay ont quitté des logements dangereux ou inexistants dans ces communautés, a-t-il déclaré.

Et il y a peu de services dans le nord du Labrador. « Nous avons des clients qui souffrent de problèmes de santé mentale », a déclaré Matthews. « C’est plus sûr pour eux d’être à Goose Bay dans un milieu sans abri que d’être dans leur communauté d’origine avec une maison et sans soutien en santé mentale.

De retour à l’Armée du Salut, Kean a déclaré que le nouveau logement serait une « bonne étape » pour répondre aux besoins à court terme et une partie de ce qui est nécessaire pour trouver des solutions à long terme.

« Mais nous devons accélérer un peu le processus pour nous assurer qu’il n’y a plus de vies perdues à Happy Valley-Goose Bay », a-t-il déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 juin 2023.