Un groupe climatique britannique demande l’arrêt temporaire des manifestations perturbatrices

LONDRES (AP) – La division britannique du groupe de protestation contre le changement climatique Extinction Rebellion a déclaré que ses militants cesseraient temporairement de bloquer les routes très fréquentées, de se coller aux bâtiments et de se livrer à d’autres actes de désobéissance civile, car ces méthodes n’ont pas atteint les effets souhaités.

“Alors que nous sonnons la nouvelle année, nous prenons une résolution controversée pour nous éloigner temporairement des perturbations publiques en tant que tactique principale”, a déclaré le groupe dans un article sur le site Web du réveillon du Nouvel An. “Nous reconnaissons et célébrons le pouvoir de la perturbation pour sonner l’alarme et pensons que des tactiques en constante évolution sont une approche nécessaire.”

Pour poursuivre ses objectifs d’amener les politiciens, les entreprises et le public à “mettre fin à l’ère des combustibles fossiles”, le groupe a déclaré qu’il se concentrerait plutôt sur l’élargissement de son soutien avec des actions telles que faire en sorte que 100 000 personnes entourent les chambres du Parlement à Londres le 21 avril. .

“À une époque où s’exprimer et agir sont criminalisés, construire un pouvoir collectif, se renforcer en nombre et prospérer grâce à la construction de ponts est un acte radical”, a déclaré le site Web. “Cette année, nous donnons la priorité à la présence plutôt qu’à l’arrestation et aux relations plutôt qu’aux barrages routiers, alors que nous sommes unis et devenons impossibles à ignorer.”

En réponse aux protestations d’Extinction Rebellion et d’autres groupes d’action directe, le gouvernement conservateur britannique a renforcé l’année dernière les pouvoirs de la police pour mettre fin aux manifestations perturbatrices et a augmenté les sanctions pour obstruction des routes, ce qui peut désormais entraîner une peine de prison.

Des mesures encore plus sévères ont été rejetées par le Parlement, mais le gouvernement prévoyait d’essayer à nouveau de faire passer une loi qui érigerait en infraction pénale toute ingérence dans les infrastructures. Les groupes de défense des libertés civiles ont dénoncé ces mesures comme des restrictions à la liberté d’expression et au droit de manifester.

Au cours des quatre années qui ont suivi la formation d’Extinction Rebellion, le groupe a suscité à la fois des éloges et des critiques avec des manifestations climatiques conçues pour être perturbatrices et qui ont souvent conduit à des arrestations massives tout en réussissant à perturber le trafic routier et portuaire.

En avril, la police britannique a déclaré que six personnes avaient été arrêtées après que des militants soient montés sur un pétrolier et aient bloqué quatre ponts de Londres pour protester contre les investissements dans les combustibles fossiles. Extinction Rebellion a déclaré à l’époque que deux anciens athlètes olympiques britanniques, le canoéiste médaillé d’or Etienne Stott et la navigatrice Laura Baldwin, figuraient parmi les manifestants.

Dans son article du dimanche intitulé “We Quit”, la branche britannique d’Extinction Rebellion a déclaré que si le groupe a contribué à provoquer “un changement sismique” dans la conversation sur le climat, “très peu de choses ont changé”. Les émissions continuent d’augmenter et notre planète meurt à un rythme accéléré.

Le groupe a déclaré qu’il pensait qu’une confluence de crises multiples en faisait le bon moment pour essayer une nouvelle approche. Dans son annonce sur la manifestation d’avril, il a déclaré : “Encercler les chambres du Parlement jour après jour en grand nombre signifie que nous pouvons laisser les serrures, la colle et la peinture derrière nous”.

