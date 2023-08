Un groupe chrétien poursuit le Québec pour avoir bloqué un événement en raison de problèmes d’avortement

Un groupe chrétien a annoncé mercredi qu’il poursuivait le gouvernement du Québec après que la ministre du Tourisme a annulé un rassemblement religieux en juin dernier dans un centre de congrès public parce qu’elle supposait que l’événement favoriserait des opinions anti-avortement.

Harvest Ministries International, basé en Colombie-Britannique, a déposé une requête devant la Cour supérieure du Québec contre la ministre Caroline Proulx, le centre des congrès et le procureur général du Québec.

Le dossier du tribunal, daté du 2 août, soutient que l’annulation du rassemblement « Foi, feu et liberté » était une violation des droits du groupe à la non-discrimination et à la liberté de religion, d’expression, d’opinion et de réunion pacifique. Le groupe demande plus de 200 000 $ en compensation pour pertes morales et matérielles et en dommages-intérêts punitifs. Il demande également une déclaration selon laquelle ses droits ont été injustement brimés.

Début juin, Proulx a annulé un événement de 10 jours au Centre des congrès de Québec organisé par Harvest Ministries International quelques semaines seulement avant son début. Proulx a expliqué sa décision en déclarant que l’événement ferait la promotion d’opinions anti-avortement, qui, selon elle, sont contraires aux valeurs fondamentales du Québec.

Le Justice Center for Constitutional Freedoms, qui a intenté la poursuite au nom de Harvest Ministries International, a déclaré que le groupe religieux réclamait des dommages-intérêts pour « résiliation du contrat de location sans préavis et pour violation inconstitutionnelle et injustifiée de sa Charte liberté d’expression et de son droit être libre de toute discrimination religieuse. »

« Il est tout simplement inacceptable que quiconque subisse une discrimination de la part du gouvernement en raison de sa religion ou de ses opinions politiques », a déclaré mercredi le président du centre, John Carpay, dans un communiqué.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a soutenu la décision de Proulx d’annuler l’événement, déclarant en juin que la province n’autoriserait pas «les groupes anti-avortement à faire de grands spectacles dans les lieux publics».

Le bureau de Proulx a refusé de commenter mercredi parce que la poursuite est devant les tribunaux.

Dans le dossier du tribunal, le groupe déclare que bien qu’il détienne et défende des « positions pro-vie », l’événement annulé ne comportait aucun élément de son programme lié à l’avortement.

« Cela dit, ce procès ne porte pas sur le bien-fondé des opinions de Harvest sur l’avortement, mais plutôt sur les droits fondamentaux de Harvest, de ses membres et de ses partisans, de vivre leur foi, de s’exprimer politiquement et de se réunir pacifiquement sans entrave de l’État », dit le dossier du tribunal.

Dans un communiqué, le pasteur Art Lucier a déclaré que le rassemblement se voulait « un événement chrétien de réconciliation entre les peuples fondateurs du Canada ».

Le procès affirme que les organisateurs ont tenté de trouver un autre espace après l’annulation, mais ont été refusés par 43 autres sites en raison d’un manque de disponibilité ou de « crainte de controverse ».

Ils disent que les rassemblements sont leur principale source de revenus et sont généralement entièrement compensés par des dons. Bien qu’ils aient finalement organisé un « événement impromptu » dans une salle plus petite, ils disent que l’annulation a entraîné une perte nette de 137 647 $. Le groupe réclame ce montant au gouvernement, ainsi que 25 000 $ pour perte morale et 50 000 $ pour dommages punitifs.

La commission des droits de la personne du Québec a critiqué la décision du gouvernement en juin, notant que la liberté d’expression est un « pilier essentiel d’une société démocratique », même lorsqu’il s’agit d’idées impopulaires ou controversées.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 août 2023.