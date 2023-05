Un groupe de défense chrétien a soumis cette semaine une lettre au Congrès américain appelant à une action pour aider les Arméniens toujours isolés dans la région du Haut-Karabakh.

« L’approche laxiste de Washington n’a fait qu’enhardir l’Azerbaïdjan, qui depuis décembre détient 120 000 chrétiens arméniens en otage dans le but d’obtenir des concessions de l’Arménie dans les pourparlers longtemps retardés et souvent promis pour normaliser les relations », a déclaré Robert Nicholson, président et PDG de Philos. Projet, écrit dans la lettre.

« Cela n’a rien fait pour soulager la pression sur le peuple assiégé d’Artsakh. »

Le projet Philos a soumis la lettre à la commission des affaires étrangères de la Chambre (HFAC) vendredi, s’adressant au président Mike McCaul, R-Texas, et au membre de rang Gregory Meeks, DN.Y.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mené deux guerres au cours des 30 dernières années au sujet du Haut-Karabakh, reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais abritant une importante population arménienne dans les montagnes du Caucase. Les tensions sont montées en flèche entre les deux ex-voisins soviétiques à propos du blocus de la seule route donnant un accès direct au Haut-Karabakh depuis l’Arménie.

Le projet Philos a lancé un appel, aux côtés des Arméniens-Américains et d’autres groupes de défense, directement à Biden pour qu’il agisse pour aider les Arméniens bloqués, mais l’administration n’a fourni qu’une « réponse en sourdine », a déclaré le groupe.

« Au lieu d’agir de manière décisive en réponse à une crise claire, que beaucoup considèrent comme le déroulement d’un deuxième génocide arménien, le gouvernement américain a, selon toute apparence, traité la situation comme si de rien n’était », a écrit Nicholson. « Le président a été remarquablement silencieux, ne reconnaissant pas la crise actuelle même lorsqu’il a publié un message d’anniversaire sur le génocide arménien de 1915. »

Nicholson a noté qu’à la suite de sa précédente lettre au président Biden, le département d’État a remplacé le conseiller principal pour les négociations sur le Caucase, ce qui a créé « un revers malheureux ».

L’implication de la Turquie, considérée comme soutenant la position azérie, est l’une des préoccupations de longue date entourant le conflit. La veille des pourparlers avec Blinken, La Turquie a fermé son espace aérien aux avions arméniens dans une réponse perçue à un monument, une décision selon laquelle le projet Philos « pourrait facilement être considérée comme une tentative de faire davantage pression sur la partie arménienne et de maximiser l’influence azérie ».

Un cessez-le-feu négocié en 2020 par la Russie entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à la suite d’un affrontement particulièrement violent a rendu l’Arménie vulnérable aux ambitions politiques de l’adversaire de longue date (et allié des États-Unis) la Turquie, qui cherche désormais à utiliser l’Arménie comme accès terrestre au commerce avec l’Azerbaïdjan. Cet accès permet également à la Turquie de s’implanter plus solidement dans le Caucase, à la frontière de l’Iran et juste un peu au sud de la Russie.

Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État Antony Blinken a accueilli les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan pour des entretiens en face à face, et Blinken a affirmé que les ministres avaient fait des « progrès tangibles ». Le secrétaire a affirmé qu’un accord entre les deux nations pour mettre fin au blocus était « en vue, à portée de main », mais Nicholson a déclaré qu’aucune annonce ne s’était concrétisée.

« Le différend sur le Haut-Karabakh a mis au défi les administrations des deux parties, mais l’équipe Biden le gère avec l’indifférence et la lenteur uniques avec lesquelles ils ont abordé d’autres catastrophes de politique étrangère », a déclaré Morgan Ortagus, fondateur de Polaris National Security et ancien porte-parole du département d’État.

« Leurs actions au cours des cinq derniers mois montrent leur apathie envers la liberté religieuse et leur incompréhension fondamentale de l’effet de levier. »

Nicholson a exhorté le HFAC à aider à « réaffirmer » le leadership américain en apportant un soulagement immédiat aux habitants de l’Artsakh et à ne plus « fermer les yeux alors que de prétendus partenaires et alliés tentent de négocier avec un autre partenaire par des moyens violents ou coercitifs ».

« Les négociations vers la paix faites dans ces conditions sont vouées à nourrir des ressentiments qui seront leur perte à long terme », a soutenu Nicholson. « L’Amérique peut faire mieux. »

En réponse à une demande de commentaires de Fox News Digital sur le blocus au début de cette année, l’ambassade d’Azerbaïdjan aux États-Unis a envoyé une « fiche d’information » traitant des « allégations sans fondement sur la » fermeture « de la route de Lachin et la « crise humanitaire » auxquelles sont confrontés les Arméniens de souche ». dans la région.

« Comme l’a déclaré à plusieurs reprises l’Azerbaïdjan, aucune restriction n’a été appliquée à la circulation sur la route de Lachin à des fins humanitaires », indique un communiqué de l’ambassade. « Cependant, la partie arménienne et le régime illégal créé par elle dans les territoires de l’Azerbaïdjan empêchent la circulation des résidents locaux afin d’abuser de la situation. »

En réponse à une demande de commentaires de Fox News Digital, le département d’État a souligné Les commentaires de Blinken fait à la suite des négociations du 4 mai. McCaul n’a pas répondu au moment de la publication.